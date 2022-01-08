МИД: белорусов среди пострадавших в Казахстане нет

Новости Беларуси. Информации о пострадавших либо задержанных в Казахстане гражданах Беларуси нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИД напоминают, что в нашем посольстве в Нур-Султане открыта круглосуточная горячая линия.

Телефоны вы видите на экранах. По ним обратились за содействием порядка 30 человек. Вопросы касались отмены рейсов из Казахстана, переоформления билетов в условиях отсутствия интернета, поиска родственников, которые не выходят на связь.

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