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Миротворцы из Беларуси в Казахстане приступили к охране военных объектов

08 января 2022 12:02
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Новости Беларуси. Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Миротворцы из Беларуси в Казахстане приступили к охране военных объектов -1

По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано.  

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# Протесты в Казахстане # общество # Фотофакт

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