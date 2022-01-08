Миротворцы из Беларуси в Казахстане приступили к охране военных объектов

Новости Беларуси. Белорусские миротворцы приступили к охране объектов военной инфраструктуры Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям по наведению правопорядка в стране. Белорусские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи в плановом режиме. Нештатных ситуаций не зафиксировано.

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