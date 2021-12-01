Таких ёлочных игрушек вы ещё не видели. Что ещё к новогодним праздникам приготовили в Несвижском замке
Новости Беларуси. В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» готовятся к рождественским праздникам и Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме эксклюзивных елочных игрушек, представлено и уникальное платье: оно создано в технике ирландского кружева из элементов разных видов клевера. Их прислали мастера со всего мира.
Все подробности узнала наш корреспондент Юлия Прима.
Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Школа ирландского кружева. В прошлом году мы открывали первый совместный проект, и музею-заповеднику были подарены 30 авторских шаров, изготовленных в технике ирландского кружева. В этом году мы эту традицию продолжили и новая елка, украшенная игрушкам в этой же технике, тоже украшает дворец.
В проекте приняли участие мастера из разных стран: России, Америки, Канады и Беларуси. Каждый шар уникален и неповторим. Разноцветные стеклянные елочные украшения с тонким изящным кружевом из золотой нити созданы вручную и декорированы камнями Swarovski, стразами и бисером. Участие в конкурсе приняли более 200 человек. Голосование проходило на интернет-страничке музея-заповедника. 27 игрушек признаны лучшими.
Подробнее в видеоматериале.