Таких ёлочных игрушек вы ещё не видели. Что ещё к новогодним праздникам приготовили в Несвижском замке

Новости Беларуси. В Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» готовятся к рождественским праздникам и Новому году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кроме эксклюзивных елочных игрушек, представлено и уникальное платье: оно создано в технике ирландского кружева из элементов разных видов клевера. Их прислали мастера со всего мира. Все подробности узнала наш корреспондент Юлия Прима.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Школа ирландского кружева. В прошлом году мы открывали первый совместный проект, и музею-заповеднику были подарены 30 авторских шаров, изготовленных в технике ирландского кружева. В этом году мы эту традицию продолжили и новая елка, украшенная игрушкам в этой же технике, тоже украшает дворец.