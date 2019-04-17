«От классики до рока». Какие новинки запланированы в программе «Славянского базара в Витебске»

В этом году фестиваль «Славянский базар в Витебске» пройдет с 8 по 17 июля. Какие будут новинки в программе и какие сюрпризы будут на фестивале?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске» – Глеб Лапицкий.

Программа «Славянского базара», как правило, не вмещается в рамки дат церемоний открытия и закрытия. Как обстоят дела в этом году?

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске»:

В этом году не будет фестиваль исключением, хоть он уже и 28-й. Более 200 мероприятий и пройдут они с 8 по 17 июля. Торжественное открытие и закрытие состоятся 11 и 15 июля соответственно.

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Вы недавно встречались с главным дирижером Президентского оркестра Виктором Бабарикиным. О чем шла речь в беседе?

Глеб Лапицкий:

Это как раз будет одна из таких сенсаций, новинок программы этого года. Это будет такая большая оркестровая и исполнительская программа высокого уровня, которая откроет программу на Летнем амфитеатре. Она будет называться «Увертюра к фестивалю», где на одной сцене сойдутся в таком музыкальном поединке лучшие оперные исполнители мира и рок-звезды. Программа так и будет называться «От классики до рока». Это будет программа Президентского оркестра и гостей фестиваля.



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