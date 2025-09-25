В Брестской крепости открылась передвижная выставка «За национальное освобождение и мир во всём мире»

Общая историческая память Беларуси и Китая! В Брестской крепости открылась международная передвижная выставка «За национальное освобождение и мир во всем мире». Фотохроника поэтапно рассказывает об антияпонской войне китайского народа, которая продолжалась 14 лет. Победа в сентябре 1945-го ознаменовала полный разгром фашизма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противостояние началось осенью 1931 года, когда японская армия взорвала участок Южно-Маньчжурской железной дороги, чтобы позже обвинить в этом Китай и создать формальный повод для начала войны. Об этом также можно узнать на выставке. В трех залах разместили около 100 эксклюзивных фотоматериалов, которые рассказывают о ключевых этапах противостояния китайского народа. О подъеме сопротивления и первом огне в мировой антифашисткой войне, об открытии главного восточного фронта, о совместной борьбе с союзниками и безоговорочной капитуляции Японии. За время антияпонской войны погибли более 35 миллионов китайцев.

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»: Узнавая историю друг друга, мы укрепляем наши связи. Лучше понимаем историю друг друга, а когда мы базируемся на хорошем знании нашей культуры, истории и перспективы, сотрудничество у нас более устойчивое и более грандиозное. Поэтому я очень благодарен нашим китайским коллегам за предоставленную выставку, потому что обогащение нашей истории, все как наши руководители стран говорят, дружба через понимание друг друга и построение справедливого многополярного мира. Это тоже зиждится на нашей истории.

Мы в этом году вместе отмечаем 80-летие Победы. Китай, Беларусь и Советский Союз как главные фронты и на Востоке, и в Европе. Правда – это одно целое, она едина. Мы хотим обменяться с вами всеми этими историческими данными, чтобы вы лучше знали нас, а мы лучше знали вас.

В рамках открытия выставки, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» заключил договор о сотрудничестве с мемориальным музеем антияпонской войны китайского народа.