Быть первопроходцем – это очень почётно. Настя Кравченко рассказала о конкурсе «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся и сразу же вызвал многомиллионное обсуждение, как в соцсетях, так и на кухнях, в том числе творческих. Узнаем все подробности из первых уст. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Настя Кравченко, певица, блогер. Александр Меженный, ведущий:

Как тебе было там внутри находиться? Как тебе была ответственность, которую ты, конечно же, испытывала?

Настя Кравченко, певица, блогер:

Безусловно, это очень ответственная миссия была – почетная и волнительная, потому что все-таки «Интервидение» возродилось после огромного количества времени. Меня тогда еще даже не было, когда оно существовало уже. Сейчас быть первопроходцем, первооткрывателем, навсегда в истории остаться первой представительницей Республики Беларусь на таком масштабном проекте – это очень почетно, важно. Я счастлива, что несмотря на волнение, неизведанность, непонятность этой дорожки, удалось достойно представить страну, побороть волнение. Конечно же, все благодаря команде, которая со мной работала, меня сопровождала. Благодаря поддержке моей аудитории Республики Беларусь, конечно же. Очень такое приятное послевкусье. Александр Меженный:

Смысл-то интервидения в том, чтобы люди общались друг с другом, чтобы артисты общались. За кулисами все-таки количество государств большое было? Насколько удалось со всеми пообщаться? Ниточку какую-то нашли? С Вьетнамом пообщались? Илья Нечаев, ведущий:

На Кубу летим?