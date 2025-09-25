Быть первопроходцем – это очень почётно. Настя Кравченко рассказала о конкурсе «Интервидение»
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» состоялся и сразу же вызвал многомиллионное обсуждение, как в соцсетях, так и на кухнях, в том числе творческих. Узнаем все подробности из первых уст.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Настя Кравченко, певица, блогер.
Александр Меженный, ведущий:
Как тебе было там внутри находиться? Как тебе была ответственность, которую ты, конечно же, испытывала?
Настя Кравченко, певица, блогер:
Безусловно, это очень ответственная миссия была – почетная и волнительная, потому что все-таки «Интервидение» возродилось после огромного количества времени. Меня тогда еще даже не было, когда оно существовало уже. Сейчас быть первопроходцем, первооткрывателем, навсегда в истории остаться первой представительницей Республики Беларусь на таком масштабном проекте – это очень почетно, важно. Я счастлива, что несмотря на волнение, неизведанность, непонятность этой дорожки, удалось достойно представить страну, побороть волнение. Конечно же, все благодаря команде, которая со мной работала, меня сопровождала. Благодаря поддержке моей аудитории Республики Беларусь, конечно же. Очень такое приятное послевкусье.
Александр Меженный:
Смысл-то интервидения в том, чтобы люди общались друг с другом, чтобы артисты общались. За кулисами все-таки количество государств большое было? Насколько удалось со всеми пообщаться? Ниточку какую-то нашли? С Вьетнамом пообщались?
Илья Нечаев, ведущий:
На Кубу летим?
Настя Кравченко:
На Кубу летим, в Венесуэлу летим, везде летим. Все друг друга поприглашали в гости. С некоторыми договорились о совместных работах, совместных треках. Участники потрясающие. Это действительно был праздник. Это было похоже не на конкурс, а на фестиваль. На фестиваль дружбы народов, как у нас проходит по городам Беларуси. Такое очень теплое общение друг с другом было. Очень друг друга все поддерживали. Все друг другом восхищались. Не было никакой нотки какой-то зависти к друг другу. Посмотрите на финальный номер, когда все поздравляли представителя Вьетнама, никто не стоял в сторонке с кислым лицом, недовольным. Во-первых, это очень достойная победа его. Во-вторых, все настолько сдружились, что какой смысл вообще от какой-то зависти? Все показали друг другу свои народности, национальные особенности. Получается, в каждом выступлении был целый мир.
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