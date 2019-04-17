Шуневич: «Мы должны не допустить идеологического вакуума в ведомствах»

Новости Беларуси. Действовать по призванию, мыслить по-государственному. В Минске современные вызовы, риски и угрозы, которые существуют в сфере идеологии, обсудили представители ведомств силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники встречи в Академии МВД пришли к единому мнению: сотрудники спецслужб должны быть готовы к любому информационному давлению.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Мы четко понимаем, что любой вакуум быстро заполняется неприглядным. А идеологический вакуум тем более. Поэтому мы должны не допустить идеологического вакуума в своих ведомствах.