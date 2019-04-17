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Шуневич: «Мы должны не допустить идеологического вакуума в ведомствах»

17 апреля 2019 11:27
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Новости Беларуси. Действовать по призванию, мыслить по-государственному. В Минске современные вызовы, риски и угрозы, которые существуют в сфере идеологии, обсудили представители ведомств силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шуневич: «Мы должны не допустить идеологического вакуума в ведомствах»-1

Участники встречи в Академии МВД пришли к единому мнению: сотрудники спецслужб должны быть готовы к любому информационному давлению.

Шуневич: «Мы должны не допустить идеологического вакуума в ведомствах»-4

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Мы четко понимаем, что любой вакуум быстро заполняется неприглядным. А идеологический вакуум тем более. Поэтому мы должны не допустить идеологического вакуума в своих ведомствах.

Шуневич: «Мы должны не допустить идеологического вакуума в ведомствах»-7

Участники встречи ознакомились с наработками, которые представили опытные идеологи. Речь шла и о сохранении безопасного внутреннего и внешнего информационного пространства Беларуси.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Шуневич # Фотофакт

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