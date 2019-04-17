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Сколько человек работает в штабе «Славянского базара»?

17 апреля 2019 10:17
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Сколько человек работает в штабе «Славянского базара», рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске»:
Штаб «Славянского базара» – это учреждения: Государственный центр культуры Витебска, который помимо восьми филиалов, 30 коллективов должны еще организовать вот такой фестиваль, и 28 лет это получается. Причем «Славянский базар» – это ни один фестиваль, который проходит, и мы его проводим и, конечно же, это фестиваль и современной хореографии «Витебская снежинка», «Витебский листопад». Это большой культурный холдинг, в котором работает порядка 300 человек.

Славянский базар-2019. Каким будет фестиваль? Все фишки в одном материале

# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт # Культура

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