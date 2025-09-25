По мнению президента фонда научных и исторических исследований «Основание», военного эксперта Алексея Анпилогова, передача разведданных из США не даст Киеву возможность провести широкомасштабное наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Украина давно испытывает недостаток в ключевых позициях, а разведка без средств для ее реализации неэффективна.

Он отметил, что продолжаются поставки западного вооружения, но не в тех объемах и без учета реальных потребностей. По его словам, даже попытка провести операцию уровня Курской наступательной операции невозможна.

Также Анпилогов считает, что западные партнеры не могут просто выйти из противостояния, так как признание своего поражения повлечет за собой политическую ответственность. Он также добавил, что основная часть помощи, оказанной США Украине, остается в Соединенных Штатах и используется на внутренние нужды.

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