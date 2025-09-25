ЦИК Беларуси готовится к внесению изменений в Избирательный кодекс. Они если и будут, то несущественные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 25 сентября, на заседание Центральной избирательной комиссии подвели итоги прошедших электоральных кампаний и утвердили планы на предстоящий период. Также обсуждались итоги председательства Беларуси в Консультативном совете руководителей избирательных органов СНГ. Главным итогом стала консолидация стран вокруг идеи электорального суверенитета.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Хочу напомнить, что в рамках нашего председательства мы провели два заседания Консультативного совета. Кроме этого мы приняли совместное заявление, инициированное ЦИК Российской Федерации, которое направлено на взаимодействие наших стран в области электоральной политики. И заявили о том, что мы не допускаем какого-либо внешнего вмешательства в электоральные процессы в наших странах. И четко дали обоснование, почему мы об этом говорим. Современный мир как раз показывает, что попытки вмешиваться в те или иные электоральные процессы в суверенных государствах не прекращаются. И сегодня мы наблюдаем повсеместно, как развиваются события. И откровенно говоря, это вызывает определенную тревогу.

Беларусь активно формирует новый пул международных партнеров в избирательной сфере. ЦИК ведет активную работу над проектами соглашений и меморандумов сразу с 10 странами на разных континентах. Подписание меморандума с Турцией, например, запланировано уже в октябре, в рамках Второго международного электорального форума в Минске.