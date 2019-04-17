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Будет жарко! Рассказываем, какие звёзды будут выступать на «Славянском базаре» в 2019 году

17 апреля 2019 10:28
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Какие звёзды будут выступать на «Славянском базаре» в 2019 году, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».  

Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», директор Международного фестиваля искусства «Славянский базар в Витебске»:  
Если мы говорим о российском шоу-бизнесе и российской эстраде это будет Валерий Леонтьев, Тамара Михайловна Гвердцители, которая возглавит в этом году взрослое жюри нашего конкурса. Будет очень большая плеяда европейских звезд, начиная от Боссона и группа «Ace of Base» и итальянские коллеги: Ин-Грид. И обязательно это наши артисты: Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Юлия Быкова, «J:МОРС», «Без билета», «NaviBand». И вообще, закрытие «Славянского базара», оно будет показывать совершенно другую белорусскую культуру. Если церемония открытия это такая классическая тема, посвященная Году малой родины в нашей стране, то закрытие покажет новые имена.    

Славянский базар-2019. Каким будет фестиваль? Все фишки в одном материале

# Славянский базар в Витебске-2019 # общество # Глеб Лапицкий # Фотофакт # Культура

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