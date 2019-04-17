Развод в Беларуси: сколько стоит и как происходит раздел имущества?

Вступая в брак, большинство из нас не думает об опасности развода. Тем не менее, порой обстоятельства складываются так, что расторгнуть его просто необходимо. В стране происходит более 30 тысяч разводов в год, при этом приходят к такому решению в основном молодые пары, впервые вступившие в брак. Статистика печальная, но если краха семьи не избежать, адвокаты расскажут, с чем еще придется столкнуться в процессе развода.

На данный момент расторгнуть зарегистрированный в Беларуси брак можно двумя способами.

Светлана Дмитроченко, адвокат:

Первый – это органом регистрирующим акт гражданского состояния (ЗАГС), по взаимному согласию обоих супругов и при отсутствии несовершеннолетних детей, и спора об имуществе. И второе – судом по заявлению одного из супругов.