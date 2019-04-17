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Развод в Беларуси: сколько стоит и как происходит раздел имущества?

17 апреля 2019 10:18
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Вступая в брак, большинство из нас не думает об опасности развода. Тем не менее, порой обстоятельства складываются так, что расторгнуть его просто необходимо. В стране происходит более 30 тысяч разводов в год, при этом приходят к такому решению в основном молодые пары, впервые вступившие в брак. Статистика печальная, но если краха семьи не избежать, адвокаты расскажут, с чем еще придется столкнуться в процессе развода.

На данный момент расторгнуть зарегистрированный в Беларуси брак можно двумя способами.   

Светлана Дмитроченко, адвокат:
Первый – это органом регистрирующим акт гражданского состояния (ЗАГС), по взаимному согласию обоих супругов и при отсутствии несовершеннолетних детей, и спора об имуществе. И второе – судом по заявлению одного из супругов.

Развод в Беларуси: сколько стоит и как происходит раздел имущества?-1

Если между супругами нет имущественных споров или конфликтов, то развод зарегистрируют не позже, чем через два месяца.

В паспорта внесут соответствующие отметки и можно свободно идти в новую жизнь.   

Светлана Дмитроченко:   
При расторжении брака в судебном порядке брак расторгается путем подачи искового заявления одним из супругов по месту жительства второго супруга – ответчика. В ряде случаев брак может быть расторгнут путем подачи в суд искового заявления по месту жительства истца. Это такие случаи, когда ответчик признан недееспособным или осужден лишением свободы сроком более трех лет.

Развод в Беларуси: сколько стоит и как происходит раздел имущества?-4

Но вот  брак, в котором были рождены дети и накоплено имущество, просто так не расторгнут. Дадут три месяца на примирение.

За это время можно действительно заключить мировую и сохранить семью, или по крайней мере полюбовно решить возникающие споры.

Светлана Дмитроченко:   
По истечении трехмесячного срока суд выносит решение о расторжении брака, если будет установлено, что дальнейшее совместное проживание и ведение общего хозяйства между супругами невозможно. Суд может предоставить в исключительных случаях дополнительный срок для достижения согласия между супругами до шести месяцев.   

Немаловажный факт: за развод нужно платить. Государственная пошлина за подачу иска в настоящий момент составляет четыре базовые величины – 102 белорусских рубля. 

Светлана Дмитроченко:
При вынесении решения о расторжении брака, суд при наличии спора о воспитании и содержании детей, также выносит решение о порядке общения с детьми, о размере алиментов и прочие вопросы, связанные с содержанием детей при отсутствии соглашения о детях и (или) брачного договора.   

Развод в Беларуси: сколько стоит и как происходит раздел имущества?-7

Развод – не самое приятное событие в жизни. Расставайтесь по-хорошему и не держите зла.

# Права человека # общество # Светлана Дмитроченко # Фотофакт # Семья

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