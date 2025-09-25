Мороз: запрос от населения и предприятий в Беларуси на использование электроэнергии постоянно растёт

Борт №1 приземлился в аэропорту «Внуково» этим утром. Рабочий визит Президента в Россию начался. Он продлится два дня. У трапа главу государства встречали наш посол Александр Рогожник, а также официальные лица России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отмечают в Минэнерго, сегодня, когда другие государства только приступают к реализации национальных ядерных программ, Беларусь уже сформировала собственную ядерную инфраструктуру. БелАЭС работает на экономику и приносит ощутимый эффект.

В ходе визита запланирована двусторонняя встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Как сообщалось прежде – повестка обширная: от вопросов двустороннего сотрудничества до международных тем. Уже сегодня, 25 сентября, Президент примет участие в международном атомном форуме. Это центральное событие «Мировой атомной недели», которая проводится впервые. В музее «АТОМ» на ВДНХ есть и белорусский стенд. Главное место в экспозиции занимает проект по сооружению и вводу в эксплуатацию БелАЭС.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Появление Белорусской атомной электростанции создало очень мощный стимул на использование электрической энергии в промышленности, в быту, в цифровых технологиях. Я обозначу так, что за период после ввода Белорусской атомной электростанции в эксплуатацию объем потребления электроэнергии в стране увеличился на 6 миллиардов киловатт-часов. Это большая цифра. В прошлом году достигли исторического максимума – 43,2 миллиарда киловатт-часов. Что говорит нам о том, что промышленность и население почувствовало, что электрическую энергию гораздо удобнее и эффективнее использовать для тех или иных процессов.

То, что касается развития сетей, появление источника электрической энергии требует развития энергосистемы. За последние 5 лет объемы реконструкции электросетевой инфраструктуры в нашей стране увеличены в два раза. В этом году будем выполнять реконструкцию электросетевой инфраструктуры в объеме 3 450 километров. Это большая цифра, но и на этой величине мы не останавливаемся. Мы видим, что запрос от населения, от предприятий на использование электроэнергии постоянно растет.

Мероприятия форума посетят представители более 100 государств, включая страны СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки. Ожидается выступление Александра Лукашенко. В программе форума также круглые столы, панельные сессии и открытые диалоги.