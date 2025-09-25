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Медведев предупредил Зеленского, что от оружия РФ не спасет бомбоубежище

25 сентября 2025 11:08
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Медведев предупредил Зеленского, что от оружия РФ не спасет бомбоубежище-0

На заявление лидера Украины Владимира Зеленского о необходимости применения оружия дальнего радиуса поражения резко ответил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

«Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить», – написал Медведев в своем канале в Max. 

Он сказал, что Россия располагает такими средствами, от воздействия которых не спасет и само бомбоубежище, и отметил, что об этом следует помнить и Соединенным Штатам.

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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