Польские депутаты потребовали от Туска отчёт об убытках в связи с закрытием границы с Беларусью

Теперь у правительства Польши наступают тяжелые времена. Ему придется брать на себя ответственность за свое решение о полном прекращении транспортного сообщения с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витольд Туманович, депутат польского Сейма:

В чьих интересах было закрывать границу для товаров из Беларуси? В то время Литва эту границу не закрывала? Вы утверждаете, что это было связано с безопасностью, но польские перевозчики и предприниматели из-за этого потеряли очень много денег. Именно поэтому мы хотели бы узнать, во сколько обошлось закрытие пограничных переходов на более чем 10 дней. Очень хорошо, что вы отменили это глупое решение. Будем надеяться, что подобных ударов по польской экономике и польским перевозчикам больше не будет.

И, похоже, депутат знает, о чем говорит. Закрытие погранпереходов стало потрясением не только для польской, но и всей европейской экономики. Польско-белорусская граница является важнейшим транспортным коридором между ЕС, восточной Европой и Азией. Ежегодно через него проходит около 10 миллионов тонн грузов и почти миллион грузовиков. Закрытие погранпереходов нанесло чувствительный удар по предприятиям и транспортникам. Только польские перевозчики за время вынужденного простоя, по предварительным подсчетам, потеряли 450 миллионов евро. И вряд ли они смогут рассчитывать на то, что правительство Польши вернет им эти деньги.