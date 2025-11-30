От киберугроз до охраны границы: состояние и перспективы ОДКБ

В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Страны – члены Организации продолжат сообща противостоять незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, киберпреступлениям и терроризму. Об этом говорится в итоговой декларации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего на саммите был подписан один из самых масштабных за последние годы пакет документов. Это в первую очередь говорит, что ОДКБ быстро реагирует на изменение обстановки в регионе. А сегодня, особенно на западном фланге Организации, появляются все новые вызовы. Как выразился наш Президент, обстановка, в которой живет Беларусь, похожа на осажденную крепость. Но в ОДКБ все проблемы общие, как и безопасность – единая и неделимая. От киберугроз до боевой готовности.

Январь 2022-го, Казахстан. Акция протеста превратилась в хаос и массовые беспорядки. На улицах по-настоящему горячо: боевики один за другим захватывали правительственные здания, нападали на правоохранителей, блокировали работу телекомпаний, добрались даже до аэропорта.

Уже потом станут понятны истинные цели уличных боев. Задача террористов – уничтожить действующий режим. Но все пошло не по сценарию: помощь международного миротворческого контингента пришла вовремя, и беду удалось предотвратить. Эти события доказали: когда и мир и безопасность под угрозой, страны должны действовать сообща. Экс-генсек ОДКБ: очень важно не действовать во вред друг другу, иначе будет подрыв Организации. Подробности.

Игорь Король, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Понадобились буквально считаные часы для того, чтобы было принято решение и началась переброска войск. Была оказана помощь правительству, можно сказать, казахских братьев. И я уверен, что, будь такая необходимость, наши братья придут на помощь и другим народам.

Это и есть ключевой принцип ОДКБ: агрессия против одного становится вызовом для всех участников Организации. А дальше ответная реакция и механизмы коллективной обороны. И это не громкие слова – закон. В Беларуси его недавно дополнили новыми пунктами – правовая модернизация затронула перечень военных угроз. Их по внешнему контуру с каждым годом становится все больше.

Геннадий Лепешко, председатель Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сейчас обновленная доктрина конкретизировала и уточнила, в какой ситуации будет это считаться агрессией против любого государства. Быстро меняющаяся военно-политическая обстановка и появление новых вызов и угроз – наша Организация Договора о коллективной безопасности должна адаптироваться к новым условия.

А уже они требуют от Организации гибкости и высокой подготовки. Международный терроризм, киберпреступления, нелегальная миграция, что говорить о западной повальной милитаризации. Все чаще вызывают опасения и угрозы биобезопасности. Рост научных достижений в области генетики, синтетической биологии лишь усугубляет ситуацию. Успехи в науке могут работать не только созидательно. И это тоже надо учитывать.

Буквально месяц назад военные ОДКБ были призваны к «Барьеру». Речь, конечно, не идет о дуэли, так называется серия совместных учений по биохимзащите. В 2025-м они прошли в Таджикистане.

Дмитрий Приходовский, командир батальона 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты:

Во время проведения учений проблемных вопросов не было. То есть военнослужащие (как наших Вооруженных Сил, так и представители стран ОДКБ) понимают свои задачи и действовали слаженно.

Задачи бойцы-химики отрабатывали специфические, на стыке сразу нескольких сфер. Например, военные устраняют условные очаги инфекций, ликвидируют токсичные вещества или радиоактивный фон.