Экс-генсек ОДКБ: очень важно не действовать во вред друг другу, иначе будет подрыв Организации

В Бишкеке прошел саммит ОДКБ. Страны – члены Организации продолжат сообща противостоять незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, киберпреступлениям и терроризму. Об этом говорится в итоговой декларации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

ОДКБ существует уже больше трех десятилетий. За этот период Организация прошла большой путь. От зарождения концепций и формирования юридической основы совместной обороны до полного оформления в действенный международный блок.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ (2020-2023 гг.): Никто, кроме нас – государств, которые здесь живут, расположены на евразийском пространстве, нашу безопасность не обеспечит. Ни заокеанская держава, ни Европейский союз. Сейчас такой период глобальной неопределенности, нестабильности, и, конечно, в такой период актуальность таких подходов, которые заложены в основу создания ОДКБ, возрастает.

И сегодня этот альянс сохранил свою значимость и востребованность. Лидеры стран ОДКБ подтвердили приверженность целям и принципам Организации на саммите. Принят пакет документов для укрепления коллективной безопасности. Организация несомненно остается гарантом безопасности в регионе.

Несмотря на наличие различных точек зрения по отдельным темам, страны – участницы ОДКБ неизменно приходят к общему консенсусу в ключевых вопросах. Фундамент Организации с годами лишь крепнет, несмотря на геополитическую турбулентность и попытки внешнего воздействия.

Станислав Зась:

Нет в мире такой международной организации, где все бы страны одинаково оценивали ситуацию, одинаково проводили политику и у всех были бы одинаковые интересы. Такого не бывает. Поэтому надо к этому относиться нормально. Это не говорит о каком-то кризисе в Организации. Надо сообща обсуждать, свои позиции доводить друг другу и их пояснять, чтобы меньше было неясностей. И еще очень важно во всей этой политике при разности интересов не действовать во вред друг другу. Иначе это будет подрыв Организации.

Со следующего года председательство в ОДКБ переходит к России. От Путина уже есть предложение – перевооружение сил Организации современными российскими образцами техники и вооружений. Основной упор – на повышение боеспособности национальных контингентов. Стороны намерены предпринимать и ряд других шагов для обеспечения еще более эффективной работы ОДКБ в регионе. Во имя мира и безопасности.