Темп роста экспорта в Россию за 2022-й составил более 150% – замминистра промышленности Беларуси

Алена Сырова, СТВ: Со стороны Минпрома мы говорим всегда о том, что наша техника конкурентоспособна, наша техника может себя показывать лучше, чем наши конкуренты. Наша техника – самая прекрасная техника в мире. Мы снимаем репортажи, пиарим себя. Когда случились санкции, мы говорили о том, что российский рынок огромный, он может поглотить практически все, что мы произведем. А потом, спустя время, полтора-два года прошло, речь зашла как раз о том, что китайцы составляют нам конкуренцию именно за счет того, что детали у них более доступные, где-то за счет сервиса. И многие эксперты говорят о том, что мы свой максимум, пик в торговле с Россией с точки зрения промышленности уже достигли. Сейчас будет откат назад. Так это или нет?

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Сначала в двух цифрах об итогах ушедшего года и как мы работаем сегодня. Казалось бы, случились санкции. Конечно, очень сложный период, когда пришлось всем предприятиям практически срочно разворачиваться, искать новые пути, новых партнеров. И в этой ситуации как раз характерно, что наш основной партнер, Российская Федерация, нашли мы с ними общий язык. И смогли поставить основную массу наших товаров в Российскую Федерацию. То есть темп роста экспорта у нас по Российской Федерации за прошлый год составил более 150 %. Притом что общий экспорт также показал рост – 115 %, если говорить по предприятиям Министерства промышленности. В этом году тренд продолжается. Да, динамика, может быть, чуть-чуть замедляется. У нас сейчас темп экспорта по Российской Федерации порядка 140 %, чуть больше. Но он есть и достаточно существенный. 140 % – это высокий темп. На следующий год мы прогнозируем, что будем прирастать. Но темп будет снижаться, потому что многие ниши, где мы уже могли, мы их занимаем. И все сложнее и сложнее конкурировать и с российскими заводами, и с китайскими.

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