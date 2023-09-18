Темп роста экспорта в Россию за 2022-й составил более 150% – замминистра промышленности Беларуси
Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Со стороны Минпрома мы говорим всегда о том, что наша техника конкурентоспособна, наша техника может себя показывать лучше, чем наши конкуренты. Наша техника – самая прекрасная техника в мире. Мы снимаем репортажи, пиарим себя. Когда случились санкции, мы говорили о том, что российский рынок огромный, он может поглотить практически все, что мы произведем. А потом, спустя время, полтора-два года прошло, речь зашла как раз о том, что китайцы составляют нам конкуренцию именно за счет того, что детали у них более доступные, где-то за счет сервиса. И многие эксперты говорят о том, что мы свой максимум, пик в торговле с Россией с точки зрения промышленности уже достигли. Сейчас будет откат назад. Так это или нет?
Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Сначала в двух цифрах об итогах ушедшего года и как мы работаем сегодня. Казалось бы, случились санкции. Конечно, очень сложный период, когда пришлось всем предприятиям практически срочно разворачиваться, искать новые пути, новых партнеров. И в этой ситуации как раз характерно, что наш основной партнер, Российская Федерация, нашли мы с ними общий язык. И смогли поставить основную массу наших товаров в Российскую Федерацию. То есть темп роста экспорта у нас по Российской Федерации за прошлый год составил более 150 %. Притом что общий экспорт также показал рост – 115 %, если говорить по предприятиям Министерства промышленности. В этом году тренд продолжается. Да, динамика, может быть, чуть-чуть замедляется. У нас сейчас темп экспорта по Российской Федерации порядка 140 %, чуть больше. Но он есть и достаточно существенный. 140 % – это высокий темп. На следующий год мы прогнозируем, что будем прирастать. Но темп будет снижаться, потому что многие ниши, где мы уже могли, мы их занимаем. И все сложнее и сложнее конкурировать и с российскими заводами, и с китайскими.
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