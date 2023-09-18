Герцев: продвижение белорусских товаров на Дальнем Востоке – это политическое лоббирование

Новости Беларуси. Экономический эффект. Откуда взялась дефляция? Какие управленческие лайфхаки были предприняты, чтобы народное хозяйство не просело? Почему реакция замещения отрикошетила санкции? Какие караваны идут на рынки России? Про благосостояние белорусов поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

На прошлой неделе было две интересных новости. Одна из них так или иначе связана с нашим кошельком, вторая как бы не очень понятно связана с нашим кошельком. Первая: стало известно, что в стране дефляция. Давайте попробуем разобраться, что это такое и как это повлияет на ход событий. А вторая – это встреча двух президентов, Александра Лукашенко и Владимира Путина. Там были заявлены две большие темы: международная обстановка вокруг нашей границы и экономическое сотрудничество. Как для меня самый главный синхрон, который я увидел из Сочи, это было интервью Александра Лукашенко, который сказал о том, каким он видит год будущий. И главная фраза: я надеюсь, что мы дойдем до досанкционного периода и все будет у нас хорошо. Я понимаю прекрасно, что наверняка это просаживание экономики произошло из-за того, что против нас были введены санкции, поиск логистических цепочек, поиск новых инвесторов. Но все же понять, что такое досанкционный период, что такое санкционный период и как мы из него будем выходить. Костя, начнем с тебя. Ты был во Владивостоке на экономическом форуме. Как полевой репортер, который там работал, для понимания ситуации: а какое отношение к белорусским товарам, не технике, просто товарам в Приморье? Мы прекрасно знаем, что эта сеть белорусских магазинов, как бы они ни назывались, растянулась от Брянска до Владивостока. Это первое. Второе, выставка – это все же не про средний чек. Это про миллионы долларов. Твое мнение, твои ощущения? И, может быть, какие-то комментарии о том, как происходили встречи белорусов и россиян.

Константин Герцев, репортер СТВ:

Восточный экономический форум для белорусской делегации – это, наверное, была такая определенная сверка часов с Дальним Востоком. И, конечно, личность губернатора Кожемяко стояла отдельно. Надо понимать, что этот человек, во-первых, этнический белорус. И его теплые отношения с Президентом нашей страны говорят о многом. И, конечно, беседа нашего посла, Дмитрия Крутого, и Михаила Мясниковича, который тоже присутствовал в составе белорусской делегации, показали, что с Дальним Востоком мы будем только набирать обороты. Задача на ближайшую пятилетку стоит увеличить товарооборот с Дальним Востоком до одного миллиарда долларов. Сейчас, конечно, все двигается в таком хорошем ключе благодаря действующему губернатору. То есть закупка белорусской техники… Кирилл Казаков:

На выставке какое отношение было? Я объясню: там рядом Китай. Для нас Китай, как бы мы ни говорили, что это наш стратегический партнер, это и наш стратегический конкурент. Потому что то, что производят белорусы, производят и в Китае. Поэтому нам приходится в том числе конкурировать и в Китае.