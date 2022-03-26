От -7 до +17°С. Чем удивит погода белорусов в конце марта – начале апреля?

Воздушные массы Северной Атлантики принесут в страну облачность, мокрый снег и дождь, рассказали в программе «Плюс-минус» . В воскресенье, 27 марта, ночью и утром преимущественно по восточной половине страны пройдет кратковременный снег, во многих районах ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-7 °С, а днем достигнет +2…+9 °С.

Неустойчивый характер погоды сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 28 марта, ночью местами, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха в ночное время суток составит от -3 °С по северо-востоку до +5 °С по юго-западу. Днем +8…+15 °С, по северу +5…+7 °С.

Во вторник, 29 марта, температура воздуха в течение суток составит -2…+5 °С. В среду, 30 марта, утром на отдельных участках дорог будет гололедица. Температура воздуха ночью составит -6 до +1 °С, местами по северу до -8 °С. Днем ожидается 0…+7 °С.

В Риме +20°C, в Москве 0°C. О погоде в Европе на неделю с 28 марта по 3 апреля читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.