«Обучение в Военной академии является очень разнообразным». Руслан Черенков рассказал, каково быть курсантом

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в Военную академию Республики Беларусь. И я вижу, к нам уже подходит Руслан Черенков, курсант четвертого курса общевойскового факультета. Здравствуй, Руслан.

Руслан Черенков, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Здравствуйте, Анастасия. Стюша Тайм:

Почему Военная академия, общевойсковой факультет? Руслан Черенков:

Я с детства хотел связать свою жизнь с военным делом. Ни для кого не секрет, что Военная академия является ведущим военным вузом страны. Общевойсковой факультет я выбрал неслучайно, потому что на нашем факультете готовят лучших управленцев и командиров. Специальность: горюче-смазочные материалы. Потому что, как сказал маршал Жуков, горючее – это кровь армии. Стюша Тайм:

У вас такая большая территория. Где в основном проходят занятия? Руслан Черенков:

Помимо учебных и специализированных аудиторий курсанты выезжают на учебный центр академии, где практически отрабатывают стрельбу из вооружения, вождение боевых машин, а также тактические элементы боя. Обучение в Военной академии является очень разнообразным и разносторонним. К примеру, сейчас мы находимся в зале военной истории. Этот зал был открыт в 2018 году, в год столетия вооруженных сил, и здесь представлены экспозиции, которые рассказывают нам о становлении белорусской армии от самого первого белорусского государства до современности.

Стюша Тайм:

Я так понимаю, здесь у вас не просто музей, но и проходят занятия. Расскажи, как проходят занятия? Руслан Черенков:

Совершенно верно. В зале военной истории курсанты изучают военную историю, военное искусство, например, здесь мы находимся в классе «Багратион», который посвящен переломному моменту ВОВ, самой масштабной операции «Багратион», где курсанты могут подробнее изучить бои и операции, которые проходили в рамках операции «Багратион», и попробовать себя в роли настоящих полководцев и посмотреть, к чему приводят их те или иные решения.

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты не только хорошо учишься, но и ведешь много проектов. Расскажи про них. Руслан Черенков:

Да, я занимаюсь молодежным движением. Я секретарь общественного объединения БРСМ, первичной организации общевойскового факультета. И в рамках этого я занимаюсь разными проектами, к примеру, «Студент года». К слову, в рамках подготовки к республиканскому этапу конкурса «Студент года», в Год исторической памяти у меня родилась идея такого проекта, который называется «Имя ему Герой». Суть данного проекта заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к героическим подвигам наших белорусов.

Руслан Черенков:

Безусловно, мы будем всегда свято помнить и чтить подвиг наших дедов и прадедов, отстоявших мирное небо над нашей республикой. Но и в мирное время люди жертвуют иногда жизнями, спасая других. Идея проекта заключается в следующем: мы создаем на различных социальных сетях медиаплатформы, где размещаем небольшие видеоролики, в которых рассказываем именно о подвигах этих людей.

Стюша Тайм:

Есть ли у тебя поддержка здесь, команда, возможно? Руслан Черенков:

Да, безусловно. У меня есть целая команда, где каждый выполняет определенные задачи и работы. К слову, жизнь курсантов в Военной академии не ограничивается учебой и службой. Наши курсанты принимают участие в многочисленных мероприятиях, к примеру, «Молодежная столица», принимают участие во всех возможных международных олимпиадах, также группа поддержки Военной академии не пропускает ни одного хоккейного матча главы государства.