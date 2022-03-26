Покорили жюри. Корреспонденты СТВ стали лауреатами конкурса Минобороны

Наша коллега родом из Донбасса, а в Беларуси нашла мир. А вот сюжеты про армейские будни снимает с удовольствием. Свои впечатления об экскурсии в армию на 8 Марта она оформила в виде сюжета. Он и покорил жюри конкурса. А среди организаторов – Министерство обороны и Министерство информации.

Лауреатом этого ежегодного творческого соревнования уже становился еще один наш коллега – Евгений Пустовой. Что и говорить, форма ему к лицу. Но на этот раз жюри отметило содержание его авторской рубрики «Политика без галстуков и купюр». Первое место в номинации «авторский взгляд». Итоги конкурса подвели еще в феврале, но диплом вручили только сейчас. Все, кто служит на благо Родины (от военного до журналиста), очень заняты, и свободные минутки выпадают редко.