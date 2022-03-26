В Риме +20°C, в Москве 0°C. Погода в Европе на неделю с 28 марта по 3 апреля
В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +19 °С, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +18 °С, без осадков. В Риме до +20 °С, также без осадков. В Мадриде солнечно, воздух прогреется до +13 °С.
В столице Болгарии +17 °С, ясно. В Анкаре +10 °С. В Афинах обещают солнечную погоду и +18 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +3 °С. В Вильнюсе +4 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +8 °С, осадков не ожидается.
В Киеве синоптики обещают +5 °С, солнечно. В Москве столбики термометров покажут 0 °С, пройдет снег.
От -7 до +17°С. Чем удивит погода белорусов в конце марта – начале апреля, читайте здесь.