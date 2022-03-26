Беженцев из Украины освободили от оплаты некоторых нотариальных действий

Новости Беларуси. Беженцев из Украины освободили от уплаты тарифа за некоторые нотариальные действия в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В перечне – процедуры, которые помогают легализации нахождения на нашей территории либо ускоряют процесс обустройства в Беларуси. Это касается всех, кто приехал из Украины после 24 февраля. Подробную информацию о льготах можно получить на приеме у любого нотариуса либо на сайте Белорусской нотариальной палаты.