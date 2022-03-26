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Беженцев из Украины освободили от оплаты некоторых нотариальных действий

26 марта 2022 13:49
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Новости Беларуси. Беженцев из Украины освободили от уплаты тарифа за некоторые нотариальные действия в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцев из Украины освободили от оплаты некоторых нотариальных действий-1

В перечне – процедуры, которые помогают легализации нахождения на нашей территории либо ускоряют процесс обустройства в Беларуси. Это касается всех, кто приехал из Украины после 24 февраля. Подробную информацию о льготах можно получить на приеме у любого нотариуса либо на сайте Белорусской нотариальной палаты.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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