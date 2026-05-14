Католики отмечают Вознесение Господне

В Беларуси 14 мая католики празднуют – Вознесение Господне, передает БЕЛТА. Традиционно вознесение отмечается в четверг на 40-й день после Пасхи.

Согласно Евангелие, на 40-й день после Воскресения Иисус явился своим ученикам в Иерусалиме. Христос с ними вел разговор о событиях, в которых они являлись свидетелями и принимали участие. Также беседа шла о скором ниспослании на них Святого Духа, который даст им силу проповедовать христианство по всему миру. Выведя апостолов из города на Елеонскую гору и благословив их, Иисус стал отдаляться, возносясь на небо. Апостолы были опечалены разлукой с Учителем, и им явились два ангела, предрекшие второе пришествие Христа.

Великий праздник Вознесения Господня напоминает о переходе Христа из земного мира в духовный, а также о Его обещании возвратиться на землю в конце времен.