Кубраков принял участие в открытии обновленного здания ГАИ в Столбцах

В Столбцах открылось модернизированное здание, где теперь работают подразделения ГАИ и Межрайонного регистрационного отдела. Главная цель обновления – создать максимально удобный сервис для граждан, которые ежедневно обращаются за регистрацией транспорта, заменой водительских удостоверений и другими административными процедурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание полностью переоборудовано: просторные зоны обслуживания, современная техника, электронные сервисы, комфортные условия для посетителей. Подразделение обслуживает более 130 тысяч жителей Столбцовского, Дзержинского и Узденского районов. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Наш Президент всегда говорит: если гражданин обратился в любой государственный орган за помощью, помощь должна быть оказана на самом высоком уровне. Мы полномерно по всей стране, не только в областных центрах, в городе Минске, проводим такую работу.