Кубраков принял участие в открытии обновленного здания ГАИ в Столбцах

В Столбцах открылось модернизированное здание, где теперь работают подразделения ГАИ и Межрайонного регистрационного отдела. Главная цель обновления – создать максимально удобный сервис для граждан, которые ежедневно обращаются за регистрацией транспорта, заменой водительских удостоверений и другими административными процедурами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здание полностью переоборудовано: просторные зоны обслуживания, современная техника, электронные сервисы, комфортные условия для посетителей. Подразделение обслуживает более 130 тысяч жителей Столбцовского, Дзержинского и Узденского районов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Наш Президент всегда говорит: если гражданин обратился в любой государственный орган за помощью, помощь должна быть оказана на самом высоком уровне. Мы полномерно по всей стране, не только в областных центрах, в городе Минске, проводим такую работу.
Министр внутренних дел осмотрел служебные помещения и материально‑техническое оснащение. Как подчеркнул Иван Кубраков, модернизация была необходима: прежнее здание не соответствовало требованиям по удобству и пропускной способности. Отдельно отмечены законодательные новшества, которые делают сервис еще доступнее: теперь любой белорус может получить услуги в любом подразделении страны, а не только по месту регистрации. Улучшение условий важно и для сотрудников милиции – это повышает эффективность работы. В Минской области уже удалось снизить число погибших и пострадавших на дорогах, это ключевой результат системных усилий.