В Минске экстрадировали гражданина Турции при содействии Интерпола

В аэропорту «Минск» при участии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси состоялась передача правоохранительным органам Турции гражданина этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина находился в международном розыске.

Леонид Рахленко, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:

Основанием для розыска стали события июня 2013 года в Анкаре. Тогда дорожный конфликт перерос в стрельбу. В ходе ссоры после ДТП разыскиваемый применил огнестрельное оружие, тяжело ранив человека, причинив телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких. В октябре 2025 года по информации НЦБ Интерпола Беларуси фигурант был задержан сотрудниками Фрунзенского РУВД столицы. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос об экстрадиции.

Состоявшаяся передача – результат эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Она позволила обеспечить принцип неотвратимости наказания и подтвердила высокий уровень международного сотрудничества по линии Интерпола.