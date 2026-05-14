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В Минске экстрадировали гражданина Турции при содействии Интерпола

14 мая 2026 05:49
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В аэропорту «Минск» при участии сотрудников Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси состоялась передача правоохранительным органам Турции гражданина этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина находился в международном розыске.

В Минске экстрадировали гражданина Турции при содействии Интерпола-2

Леонид Рахленко, заместитель начальника Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси:
Основанием для розыска стали события июня 2013 года в Анкаре. Тогда дорожный конфликт перерос в стрельбу. В ходе ссоры после ДТП разыскиваемый применил огнестрельное оружие, тяжело ранив человека, причинив телесные повреждения, относящиеся к категории тяжких. В октябре 2025 года по информации НЦБ Интерпола Беларуси фигурант был задержан сотрудниками Фрунзенского РУВД столицы. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос об экстрадиции.

Состоявшаяся передача – результат эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Она позволила обеспечить принцип неотвратимости наказания и подтвердила высокий уровень международного сотрудничества по линии Интерпола.

# МВД Беларуси

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