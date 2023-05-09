Останки солдата ВОВ нашли под Минском – в его фляжке была вода. Интересное из работы поисковых отрядов

Имя каждого воина должно быть увековечено. Фамилия каждой семьи, погибшей в те годы, должна войти в историю. Именно поэтому по сей день идут раскопки, изучаются архивы, находятся живые свидетели. Делается все, чтобы все страницы были дописаны. Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Александром Лугиным, ведущим специалистом Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь. Александр Меженный, ведущий:

Где сейчас находится поисковый батальон? На что направлены основные силы? Запланировано проведение раскопок на 132 поисковых объектах

Александр Лугин, ведущий специалист Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Республики Беларусь:

В настоящее время поисковое подразделение 52-й отдельного специализированного поискового батальона ведет раскопки в Витебском и Лиозненском районах Витебской области. Всего запланировано проведение раскопок на 132 поисковых объектах. При работе на девяти объектах обнаружены останки 155 погибших военнослужащих Красной армии. Также установлены имена трех погибших.

Капсула медальона была обнаружена вместе с погибшими. Туда вкладывался типографский бланк, скрученный в трубочку. И там были сведения о человеке. С этого объекта удалось прочитать, мы установили сведения о Петанове Владимире Ивановиче 1910 года, уроженце города Куйбышева. Александра Каштанова, ведущая:

А что делаете дальше? Александр Лугин:

Мы обращаемся к поисковикам-общественникам из Куйбышева, Самары. Буквально перед передачей мне стало известно, что обнаружен адрес внучатого племянника, родственника этого погибшего воина. Сейчас будем связываться, информировать. В дальнейшем будем рассматривать место перезахоронения. Александр Меженный:

Какие еще артефакты находили во время раскопок? Может, технику или что-то еще интересное? Какие интересные артефакты находят во время раскопок?

Александр Лугин:

Военная амуниция, монеты, подписанные предметы, личные вещи. Из того, что меня тронуло, я уже много повидал, под Минском мы вели раскопки и были обнаружены останки одного из защитников Минска. Вместе с ним была обнаружена фляжка. И там еще была вода. Можете представить, что буквально перед гибелью солдат пил эту воду. Трогает сердце эта ситуация. Александр Меженный:

Мы знаем, что у вас в семье тоже есть много историй. Знаем, что ваш дедушка воевал и дедушка жены. Расскажите о них. Александр Лугин рассказал о родственниках, которые защищали Отечество во время войны

Александр Лугин:

Что касается моего деда, Михаила Никитовича, он участник Советско-финляндской войны, партизан и участник Великой Отечественной войны. С момента оккупации Глусского района Могилевской области, деревня Барбарово – это наша малая родина по линии папы, он ушел в партизаны. Участвовал рядовым партизаном в партизанском отряде «Вороново», который входил в состав знаменитой 99-й партизанской бригады имени Гуляева. Участник рейда в Брестскую область по уничтожению эшелонов врага, разгрома немецкого гарнизона в Телеханах. После освобождения района его призвали в армию, он принял присягу южнее Бреста. Пошли освобождать Польшу, и в Польше он получил ранение. Имеет награды «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», юбилейные естественно.

Что касается по линии моей супруги. Вотинов Николай Николаевич, уроженец Челябинской области, рядовой стрелок. Призывался из Алтайского края в 1942 году. В пехоте провоевал и закончил войну в Таллине. Еще один дедушка жены – это Катренко Глеб Иванович, уроженец Барнаула. Участвовал в войне водителем. Во время бомбежки в 1943 году получил сильную контузию и тяжелое ранение ног, получил инвалидность и был демобилизован.