Как спустя почти 80 лет солдаты возвращаются с войны – останки воинов и их вещи продолжают находить в Беларуси

Сергей Шуманский, СТВ:

От величественных монументов до скромных обелисков в небольших населенных пунктах. Имена всех, кто оказал сопротивление, еще не установлены, но поисковые работы продолжаются. Для нас война не закончится до тех пор, пока не будет похоронен и назван по имени последний солдат. Наталья Надольская, СТВ:

Как спустя почти 80 лет солдаты возвращаются с войны – об этом наш следующий материал.

Александр Лугин, ведущий специалист Управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Беларуси:

Управление по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил является уполномоченной организацией Министерства обороны, на которую возложена координация усилий государственных органов в сфере увековечения памяти защитников Отечества, сохранение памяти о жертвах войн. Одной из задач нашего управления является организация и проведение полевых поисковых работ. Проведение работ выполняет 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Вооруженных Сил Республики Беларусь. Эта работа планируется в зимний период, и с наступлением потепления наступает поисковый период.

В прошлом году в ходе поискового периода личным составом поискового батальона было отработано 105 поисковых объектов. В ходе указанных работ были извлечены и переданы для перезахоронения останки 1 685 военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной армии, 728 жертв Великой Отечественной войны, останки 19 солдат Русской императорской армии периода Первой мировой войны и останки пяти участников сопротивления.

Нам удалось за прошлый год по Второй мировой войне установить 45 сведений о погибших. В ходе полевых поисковых работ на месте с останками обнаружены различные предметы личные подписанные, в лучшем случае находится солдатский медальон с вкладышем, который несет в себе информацию о погибшем.

При земляных работах в этом году в городе Бобруйске были обнаружены останки военнослужащего. При нем был медальон, прочитали – Медюков Федор Геннадьевич, 1920 года рождения, уроженец Крыма. Информация была отправлена, и в Крыму обнаружились родственники.

В Брестской крепости мы нашли при поисковых работах в Цитадели останки погибших, среди них были останки женщины и детей – подростка и ребенка пяти лет. Это жены командиров, которых застала война, оккупация. 26 поисковых объектов были отработаны в рамках работ Генеральной прокуратуры по геноциду, мы работали в урочище «Уручье». Там проходили расстрелы военнопленных и гражданского населения – немцы проводили. Были проведены поисковые работы, и из ямы-траншеи длиной 20 метров и шириной 4,5 метра были извлечены останки расстрелянных – 516 останков. По экспертизе определяли возраст – много очень молодых людей, 30-35 лет. Жизнь только началась, еще жить и жить, и вот такое зверство с ними учинили.