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В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия

09 мая 2023 12:17
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Новости Беларуси. Программу празднований в городе над Сожем открыла акция «Беларусь помнит». Тысячи гомельчан – среди них были и ветераны Великой Отечественной войны – приняли участие в торжественном шествии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-1

Воздушные шары, букеты тюльпанов, ленты цвета национального флага – от площади Восстания до площади Ленина гомельчане создали живой коридор для шествующих. Многие пришли на праздник с фотографиями своих дедушек и бабушек, которые сражались с фашизмом. На лицах людей трогательные эмоции: они полны благодарности за счастье жить под мирным небом. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-4

Максим Масленченко, учащийся Гомельского кадетского училища: 
Мы как наследники Победы и как кадеты должны гордиться поступками наших дедов, прадедов, которые дали нам мирное небо над головой. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-7

Михаил Удовиков, житель Гомеля: 
Это портрет моих прадедушки и прабабушки, деда Мити и бабы Сони, как их называют в нашей семье. Они были партизанами и награждены множеством орденов. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-10

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области: 
Каждый год мы здесь. Очень важно передавать память об этой Великой Победе младшему поколению. Они, к сожалению, живыми не застали. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-13

Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны: 
Спасибо вам за то, что вы есть, что вы на этом свете живете под мирным небом в нашей Беларуси. Сегодня это вся моя семья. Приехали они из-под Москвы. 

В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия-16

Шествие продолжилось митингом у Вечного огня, где память героев почтили минутой молчания и троекратными залпами. Торжественным маршем у братской могилы советским воинам и подпольщикам прошли подразделения воинских частей, силовых структур и кадетских классов. 

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Удовиков # Николай Касперович # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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