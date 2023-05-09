В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия
Новости Беларуси. Программу празднований в городе над Сожем открыла акция «Беларусь помнит». Тысячи гомельчан – среди них были и ветераны Великой Отечественной войны – приняли участие в торжественном шествии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушные шары, букеты тюльпанов, ленты цвета национального флага – от площади Восстания до площади Ленина гомельчане создали живой коридор для шествующих. Многие пришли на праздник с фотографиями своих дедушек и бабушек, которые сражались с фашизмом. На лицах людей трогательные эмоции: они полны благодарности за счастье жить под мирным небом.
Максим Масленченко, учащийся Гомельского кадетского училища:
Мы как наследники Победы и как кадеты должны гордиться поступками наших дедов, прадедов, которые дали нам мирное небо над головой.
Михаил Удовиков, житель Гомеля:
Это портрет моих прадедушки и прабабушки, деда Мити и бабы Сони, как их называют в нашей семье. Они были партизанами и награждены множеством орденов.
Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области:
Каждый год мы здесь. Очень важно передавать память об этой Великой Победе младшему поколению. Они, к сожалению, живыми не застали.
Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны:
Спасибо вам за то, что вы есть, что вы на этом свете живете под мирным небом в нашей Беларуси. Сегодня это вся моя семья. Приехали они из-под Москвы.
Шествие продолжилось митингом у Вечного огня, где память героев почтили минутой молчания и троекратными залпами. Торжественным маршем у братской могилы советским воинам и подпольщикам прошли подразделения воинских частей, силовых структур и кадетских классов.