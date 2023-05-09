В Гомеле создали живой коридор для парадного шествия

Новости Беларуси. Программу празднований в городе над Сожем открыла акция «Беларусь помнит». Тысячи гомельчан – среди них были и ветераны Великой Отечественной войны – приняли участие в торжественном шествии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушные шары, букеты тюльпанов, ленты цвета национального флага – от площади Восстания до площади Ленина гомельчане создали живой коридор для шествующих. Многие пришли на праздник с фотографиями своих дедушек и бабушек, которые сражались с фашизмом. На лицах людей трогательные эмоции: они полны благодарности за счастье жить под мирным небом.

Максим Масленченко, учащийся Гомельского кадетского училища:

Мы как наследники Победы и как кадеты должны гордиться поступками наших дедов, прадедов, которые дали нам мирное небо над головой.

Михаил Удовиков, житель Гомеля:

Это портрет моих прадедушки и прабабушки, деда Мити и бабы Сони, как их называют в нашей семье. Они были партизанами и награждены множеством орденов.

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета по Гомельской области:

Каждый год мы здесь. Очень важно передавать память об этой Великой Победе младшему поколению. Они, к сожалению, живыми не застали.

Николай Касперович, ветеран Великой Отечественной войны:

Спасибо вам за то, что вы есть, что вы на этом свете живете под мирным небом в нашей Беларуси. Сегодня это вся моя семья. Приехали они из-под Москвы.