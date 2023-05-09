«Каратель встал на кровать и методично расстреливал девочек». Жуткая история уничтожения деревни Борки

Анастасия Макеева, корреспондент:

Деревня Борки. До войны здесь процветала мирная жизнь, трудились в колхозе «Красный пахарь», лился детский смех. Но 15 июня 1942-го навсегда сожгло более 2 000 жизней. О мемориале, который всегда будет носить траур и молчать о трагедии, в нашем сюжете.

Слезы под черным платком. Эта колыбельная разрывает сердце. Убитая горем мать склонила голову над пустой люлькой. Она скорбит обо всех детях, которых забрала война. Обо всех солдатах, которые не вернулись домой.

Валентина Яскевич, историк, экскурсовод:

Эта карательная операция была частью плана «Ост». Рано утром 15 июня 1942 года каратели со стороны дороги Могилев-Бобруйск стали окружать деревню Борки и шесть близлежащих поселков. Стали загонять, заталкивать в дома, расстреливать в этих домах, и только потом дома поджигались. В ходе этой карательной операции они уничтожили 2 027 мирных жителей.

На месте зверств леденящая тишина. Обгоревшие дома как сожженные судьбы. На опаленных бревнах воспоминания очевидцев. Василий Сакодынец на рассвете рокового дня ушел пасти коров. Вернувшись, он увидел мертвую маму. Нацисты выстрелили, когда она кормила годовалого ребенка. Спустя три дня с теми, кто чудом выжил, на огороде вырыли могилу и захоронили то, что осталось от близких.

Валентина Яскевич:

Это воспоминание Анны Синицы. Она была подростком. Когда каратели зашли в дом, они сразу выстрелили в маму. И мама еще в каком-то порыве, не понимая того, что смертельно ранена, успела открыть дверь во вторую половину дома с криком «Детки!» Она была первой, кто сообразил, что нужно быстро прыгнуть на кровать и с кровати на печь, чтобы спрятаться. Вслед за ней на печь запрыгнули ее сестра и девочки-подружки. Лежа возле самой стенки, она слышала, как каратель встал на кровать и методично расстреливал девочек. Окаменев от испуга, лежала абсолютно недвижимая, потому что она слышала, как умирают девочки.

Жутко. Ни в одном колодце мира вы не увидите круги от материнских слез. Земля отказывается принимать черную воду, в которой находятся детские тела. Это был ад. Оккупанты бросали в колодец живых и мертвых, беззащитных малышей.

Валентина Яскевич:

Создается впечатление, что мы с вами находимся внутри горящего дома. Мы видим балки, которые вот-вот готовы упасть, слышим треск пламени и крики людей, которые горят заживо. В центре этого мемориального комплекса расположены фигуры людей. О чем думает человек в последние минуты своей жизни в этой страшной ситуации? Но мы не увидим отчаяния, сломленности духа. Может быть, он со словами молитвы к Богу обращается, чтобы все-таки восторжествовала справедливость.

На братской могиле немного фамилий. В большинстве – три скромные точки. На стене памяти – деревни Могилевщины, которые уничтожила война. Борки восстановили. Здесь всегда будут помнить о непокоренных земляках.

Валентина Яскевич:

Очень символично, что через 62 года после трагедии в этом месте появилась часовня в честь иконы Божьей матери «Взыскание погибших». Всегда здесь вспоминают души тех, кто погиб в этой сожженной деревне.