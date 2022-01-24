«28-го мы проснёмся в новой Беларуси». Депутат о том, что будет, если на референдуме проголосуют за новую Конституцию

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У нас появится единый день голосования. Готовы к этому депутаты?
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, мы и инициировали изменения в действующую Конституцию – 118-ю статью и дополнена 147-я статья, в которую мы из международного опыта и определенных посылов внесли изменения по поводу единого дня голосования. Это прежде всего облегчит финансовую нагрузку на бюджет страны, это немаловажное составляющее.
Кирилл Казаков:
И электоральную кампанию прописать четко в календаре, чтобы было понятно.
Денис Карась:
Чтобы каждый год не было этих стрессовых ситуаций для общества или возможностей у каких-то деструктивных сил внести свою какую-то поправку в наше суверенное государство, мы приняли решение сделать единый день голосования. Это поддержано и обществом. Очень много общались с молодежью, трудовыми коллективами, бизнес-сообществами. Все прекрасно понимают, что это концептуальный документ, который прежде всего затрагивает стратегию дальнейшего развития нашей страны, как мы будем жить дальше. Большинство понимает, что это не так, что после 27 февраля, если граждане скажут нам жить по новой Конституции, 28-го мы проснемся в новой Беларуси.
Алена Сырова, СТВ:
Пару лет понадобится, чтобы привести все законодательные акты.
Денис Карась:
Это сам процесс и правового поля. Мы понимаем, что надо будет в соответствии с новой Конституцией усовершенствовать законодательную базу. Какие-то новые законы появятся, в том числе о ВНС. Это все надо трансформировать. Люди понимают это и готовы вносить свои предложения во благо и в интересах, чтобы мы жили в мирном, суверенном, независимом государстве и делали все для того, чтобы созидать, чтобы было комфортно, безопасно жить как для нас, так и для нашего будущего поколения.
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