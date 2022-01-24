Депутат: «Практически всё надо менять, всю законодательную базу»

Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Мы на дискуссионных площадках объясняем простую вещь: надо знать Президента в том плане, что он страну на растерзание не отдаст никогда. Надо знать его характер. Если он создал эту страну, как вы думаете, он отдаст ее? Да никогда в жизни. Вот как Украина, Казахстан и близлежащие наши соседи. Есть еще одна загвоздка, я бы сказал даже цивилизационная. Понимаете, примем, референдум пройдет. Вопрос: дальше что? Вот теперь людям надо объяснять. Предстоит колоссальная детальная работа в этом смысле. Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Мы сейчас говорим о том, чтобы нашим людям еще раз подсказать, что диалоговая площадка – это не референдум, референдум – это отдельное мероприятие и надо прийти. Есть возможность досрочного голосования. И еще раз подсказать, пользуясь телевидением, СТВ, механизмы работы. Председателям профкомов, цехкомов подсказать, что надо провести собрание. Руководителям предприятий сказать: «Ребята, не поленитесь, соберите свои коллективы, а лучше еще соседние коллективы, малые предприятия соберите, проведите видеоконференцию». Николай Щекин:

Но здесь не перегибать палку.

Николай Ладутько:

Почему? Николай Щекин:

Деликатно делать, очень деликатно. Николай Ладутько:

У нас еще в Конституции есть, кроме того, что в «По существу» мы обсудили, есть еще подходы к семье, когда мы закрепляем, что это союз мужчины и женщины. Я уверен, что в тех странах, где есть конституции, такой записи у большинства абсолютного нет в таком виде. Алена Сырова, СТВ:

Европейцы с их либеральными ценностями едва ли оценят. Николай Ладутько:

Еще мы вызовем положительную миграцию в Республику Беларусь людей, которые придерживаются традиционных ценностей, христианских ценностей.

Николай Щекин:

Я вам больше скажу. Даже то, что записано в Конституции у нас атомная электростанция – это уже о многом говорит. Тоже ни в одной конституции не записано. Посмотрите, как Литва вступила в ЕС – Игналинскую закрыли. То есть мы не имеем права закрывать наши потенциальные возможности, вот о чем речь. А вот то, что действительно есть историческая правда, давайте так: Белорусская православная церковь, христианские ценности – это основа вообще ментальности белоруса, вот это надо понимать. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Есть еще католическая церковь, иудейская. Николай Щекин:

Есть очень много, но главное – христианские ценности, от которых сейчас отходит Запад. Ведь это гендерный якобы какой-то вопрос, он надуманный, он искусственно вносится. Нам искусственно хотят навязать геноцид нашей нации, только через закон. Вот этому мы ставим сегодня заслон. Алена Сырова:

Поэтому какой-то положительной реакции ожидать со стороны наших западных партнеров не приходится. Николай Щекин:

Будут такие противоречия. Нам еще будут санкции выставлять. Алена Сырова:

Проголосовав за изменения и дополнения в Конституцию, получается, каждый из нас также берет на себя ответственность за то, чтобы после исполнять все то, что будет прописано и разрабатывать новые законодательные акты. Вы готовы к такому пласту работы, который на вашу долю в том числе выпадет?

Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы для этого и созданы, скажем так, парламентарии, мы для этого и служим отечеству. Прежде всего для того, чтобы совершенствовать законодательную базу. Мы живем в правовом поле. Поэтому то, что нацелено на созидание нашего суверенитета – это априори наша первоочередная задача. Кирилл Казаков:

Вы просчитывали приблизительно, какое количество законов, законодательных актов, указов, распоряжений – что нужно будет просто поменять? Денис Карась:

Практически все надо менять, всю законодательную базу, потому что она затрагивает тот или иной закон. Опять же, идет предложение об упразднении декретов Президента, и указы и распоряжения должны соответствовать законодательству и в параллели быть. Тоже есть такие, скажем, подводные камни, когда необходимо нам совершенствовать законы в этом плане. Алена Сырова:

Как думаете, за время своей работы успеете со всем справиться? Денис Карась:

По сути, диалоговые площадки, и в процессе работы в наших округах мы проводим диалоговые площадки, не касаясь уже конституционной реформы, именно с коллективами и с бизнес-сообществом, молодежью, по совершенствованию того или иного законодательства. Кирилл Казаков:

Ну и как депутат же тоже общаетесь в своем округе? Люди идут к вам с проблемами, это, по сути, тоже диалоговая площадка.