Депутат: «Практически всё надо менять, всю законодательную базу»
Новости Беларуси. Референдум по Конституции. Начался обратный отсчет. До большого политического события остается 33 дня. Важные законодательные нюансы и процедурные избирательные моменты стали поводом для дискуссии в ток-шоу «По существу». Что важно знать белорусам?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Мы на дискуссионных площадках объясняем простую вещь: надо знать Президента в том плане, что он страну на растерзание не отдаст никогда. Надо знать его характер. Если он создал эту страну, как вы думаете, он отдаст ее? Да никогда в жизни. Вот как Украина, Казахстан и близлежащие наши соседи.
Есть еще одна загвоздка, я бы сказал даже цивилизационная. Понимаете, примем, референдум пройдет. Вопрос: дальше что? Вот теперь людям надо объяснять. Предстоит колоссальная детальная работа в этом смысле.
Николай Ладутько, член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:
Мы сейчас говорим о том, чтобы нашим людям еще раз подсказать, что диалоговая площадка – это не референдум, референдум – это отдельное мероприятие и надо прийти. Есть возможность досрочного голосования. И еще раз подсказать, пользуясь телевидением, СТВ, механизмы работы. Председателям профкомов, цехкомов подсказать, что надо провести собрание. Руководителям предприятий сказать: «Ребята, не поленитесь, соберите свои коллективы, а лучше еще соседние коллективы, малые предприятия соберите, проведите видеоконференцию».
Николай Щекин:
Но здесь не перегибать палку.
Николай Ладутько:
Почему?
Николай Щекин:
Деликатно делать, очень деликатно.
Николай Ладутько:
У нас еще в Конституции есть, кроме того, что в «По существу» мы обсудили, есть еще подходы к семье, когда мы закрепляем, что это союз мужчины и женщины. Я уверен, что в тех странах, где есть конституции, такой записи у большинства абсолютного нет в таком виде.
Алена Сырова, СТВ:
Европейцы с их либеральными ценностями едва ли оценят.
Николай Ладутько:
Еще мы вызовем положительную миграцию в Республику Беларусь людей, которые придерживаются традиционных ценностей, христианских ценностей.
Николай Щекин:
Я вам больше скажу. Даже то, что записано в Конституции у нас атомная электростанция – это уже о многом говорит. Тоже ни в одной конституции не записано. Посмотрите, как Литва вступила в ЕС – Игналинскую закрыли. То есть мы не имеем права закрывать наши потенциальные возможности, вот о чем речь.
А вот то, что действительно есть историческая правда, давайте так: Белорусская православная церковь, христианские ценности – это основа вообще ментальности белоруса, вот это надо понимать.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Есть еще католическая церковь, иудейская.
Николай Щекин:
Есть очень много, но главное – христианские ценности, от которых сейчас отходит Запад. Ведь это гендерный якобы какой-то вопрос, он надуманный, он искусственно вносится. Нам искусственно хотят навязать геноцид нашей нации, только через закон. Вот этому мы ставим сегодня заслон.
Алена Сырова:
Поэтому какой-то положительной реакции ожидать со стороны наших западных партнеров не приходится.
Николай Щекин:
Будут такие противоречия. Нам еще будут санкции выставлять.
Алена Сырова:
Проголосовав за изменения и дополнения в Конституцию, получается, каждый из нас также берет на себя ответственность за то, чтобы после исполнять все то, что будет прописано и разрабатывать новые законодательные акты. Вы готовы к такому пласту работы, который на вашу долю в том числе выпадет?
Денис Карась, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы для этого и созданы, скажем так, парламентарии, мы для этого и служим отечеству. Прежде всего для того, чтобы совершенствовать законодательную базу. Мы живем в правовом поле. Поэтому то, что нацелено на созидание нашего суверенитета – это априори наша первоочередная задача.
Кирилл Казаков:
Вы просчитывали приблизительно, какое количество законов, законодательных актов, указов, распоряжений – что нужно будет просто поменять?
Денис Карась:
Практически все надо менять, всю законодательную базу, потому что она затрагивает тот или иной закон. Опять же, идет предложение об упразднении декретов Президента, и указы и распоряжения должны соответствовать законодательству и в параллели быть. Тоже есть такие, скажем, подводные камни, когда необходимо нам совершенствовать законы в этом плане.
Алена Сырова:
Как думаете, за время своей работы успеете со всем справиться?
Денис Карась:
По сути, диалоговые площадки, и в процессе работы в наших округах мы проводим диалоговые площадки, не касаясь уже конституционной реформы, именно с коллективами и с бизнес-сообществом, молодежью, по совершенствованию того или иного законодательства.
Кирилл Казаков:
Ну и как депутат же тоже общаетесь в своем округе? Люди идут к вам с проблемами, это, по сути, тоже диалоговая площадка.
Денис Карась:
Совершенно верно. Да, это те же самые диалоговые площадки, поэтому люди и так предлагают изменения в тот или иной закон, который находится на рассмотрении в Палате представителей.
Общаюсь с молодежью, работниками предприятий. У них сейчас, наверное, такой девиз, лозунг: только нам решать, как нам жить, созидать, воспитывать своих детей. И даже эти призывы деструктивных каналов – наоборот, как-то интерес проявляется у молодежи: «Все-таки нет. Если я был аполитичный, я имею сейчас уникальную возможность принимать непосредственное участие в развитии своего будущего, страны, семьи». Они идут, говорят: «Да, мы пойдем».
Очень много со студентами общаешься, смотришь, что это те слои населения, которые сейчас полностью вовлечены в этот процесс. Очень много предложений, в частности как в Конституцию, так и в законодательную базу на будущее. «Вот, мы если примем Конституцию, соответственно, надо там закон о молодежи какой-то, о каких-то определенных…» Сейчас же указ был буквально в декабре подписан главой государства о грантовой помощи одаренной молодежи – где-то это тоже посовершенствовать.
И молодежь в это готова. Опять же, они предложения такие вносят – немножечко, на наш взгляд, неординарные. Тем не менее они необходимы для дальнейшего эволюционного развития нашей страны.
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