«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?

Новости Беларуси. Жужжащая опасность! Белорусы жалуются на нашествие ос. В 2023 году их количество значительно увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины этому – засушливая погода и сезон созревания фруктов и ягод. О том, как избежать нежелательного контакта и какой должна быть первая медицинская помощь при укусе, в материале Эллы Маркевич.

Дом достался от бабушки. Служит летней резиденцией родителей. И сам Сергей в любой удобный момент отправляется на малую родину. Вот и в первый день отпуска он приехал отдохнуть душой. Но тут его ждали незваные гости.

Сергей Верас:

Отпуск – это святое дело на даче. А неподготовленным сюда в этом году невозможно было приехать. У меня раз, два. Это все, чтобы отмахиваться и отпугивать. У меня еще пару лайфхаков есть. Я не знаю почему, но в этом году ос, ну просто засилье.

Крылатые вредители в прямом смысле устанавливают свой порядок на приусадебном участке Сергея Вераса. Осы не дают возможности спокойно жить и работать заядлому дачнику. Приходится искать разные способы, как отвадить назойливых насекомых. Полностью избавиться от них практически невозможно, но уменьшить количество вполне реально.

Сергей Верас:

У меня вот пару ловушек. Эти – покупались. Тоже простая абсолютно вещь – в бутылочке прорезаешь отверстие, вставляешь. Сюда она влетает и больше не вылетает. Любят они, чтобы что-то бродило. И для того, чтобы вкуснее им пахло, нужен мед.

Опасность осы представляют не только для людей, но и для пчел. Насекомые ведут себя как хищники. Уничтожают полосатые семьи и воруют из ульев нектар. Для Анатолия, отца Сергея, спасать пчелиные жилища – привычное дело. Бортник со стажем буквально голыми руками снимает гнезда подселенцев.

Но контакт с жалящими насекомыми может быть не таким уж безобидным. Жжение, озноб и высокая температура – в последнее время с подобными последствиями укусов пациенты все чаще обращаются к аллергологу Наталье Дударевой. Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники. Подробнее здесь.

Специалисты говорят, что такая активность ос связана с аномально жаркой погодой. А еще с урожайным сезоном. Сейчас время, когда созревают фрукты и ягоды. Насекомые и слетаются на сладкое. Перестанут тревожить людей полосатые вредители лишь при отметке ниже 10 градусов.