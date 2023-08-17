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«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?

17 августа 2023 17:07
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Новости Беларуси. Жужжащая опасность! Белорусы жалуются на нашествие ос. В 2023 году их количество значительно увеличилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причины этому – засушливая погода и сезон созревания фруктов и ягод.

О том, как избежать нежелательного контакта и какой должна быть первая медицинская помощь при укусе, в материале Эллы Маркевич.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-1

Дом достался от бабушки. Служит летней резиденцией родителей. И сам Сергей в любой удобный момент отправляется на малую родину. Вот и в первый день отпуска он приехал отдохнуть душой. Но тут его ждали незваные гости.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-4

Сергей Верас:
Отпуск – это святое дело на даче. А неподготовленным сюда в этом году невозможно было приехать. У меня раз, два. Это все, чтобы отмахиваться и отпугивать. У меня еще пару лайфхаков есть. Я не знаю почему, но в этом году ос, ну просто засилье.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-7

Крылатые вредители в прямом смысле устанавливают свой порядок на приусадебном участке Сергея Вераса. Осы не дают возможности спокойно жить и работать заядлому дачнику. Приходится искать разные способы, как отвадить назойливых насекомых. Полностью избавиться от них практически невозможно, но уменьшить количество вполне реально.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-10

Сергей Верас:
У меня вот пару ловушек. Эти – покупались. Тоже простая абсолютно вещь – в бутылочке прорезаешь отверстие, вставляешь. Сюда она влетает и больше не вылетает. Любят они, чтобы что-то бродило. И для того, чтобы вкуснее им пахло, нужен мед.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-13

Опасность осы представляют не только для людей, но и для пчел. Насекомые ведут себя как хищники. Уничтожают полосатые семьи и воруют из ульев нектар. Для Анатолия, отца Сергея, спасать пчелиные жилища – привычное дело. Бортник со стажем буквально голыми руками снимает гнезда подселенцев.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-16

Но контакт с жалящими насекомыми может быть не таким уж безобидным. Жжение, озноб и высокая температура – в последнее время с подобными последствиями укусов пациенты все чаще обращаются к аллергологу Наталье Дударевой.

Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники. Подробнее здесь.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-19

Специалисты говорят, что такая активность ос связана с аномально жаркой погодой. А еще с урожайным сезоном. Сейчас время, когда созревают фрукты и ягоды. Насекомые и слетаются на сладкое. Перестанут тревожить людей полосатые вредители лишь при отметке ниже 10 градусов.

«Осталось лишь залить приманку». Как бороться с осами и последствиями их укусов?-22

Элла Маркевич, корреспондент:
Всем известно, что ос привлекают сладкие ароматы духов и продукты. Поэтому постарайтесь избежать этого во время выездов на природу. Ну, а я подготовилась к встрече с жалящими насекомыми. Осталось лишь залить приманку.

# Насекомые # общество # Элла Маркевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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