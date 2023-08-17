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Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники

17 августа 2023 07:29
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Новости Беларуси. Белорусы жалуются на нашествие ос. В этом году насекомые не только чрезвычайно активны, но и назойливы. Особенно страдают дачники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники-1

Крылатые вредители в буквальном смысле устанавливают свой порядок на приусадебных участках, где сейчас много ягод и фруктов. Владельцам приходится искать разные способы, как отвадить крылатых вредителей. Главное для человека – избежать прямого контакта с осой. После укуса организм может повести себя непредсказуемо.

Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники-4

Наталья Дударева, врач-аллерголог, заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й ГКБ:
Проявления этой инсектной аллергии могут быть разнообразными: от местного покраснения в месте укуса до тяжелых системных реакций, вплоть до анафилактического шока. На моей памяти есть случаи летального исхода от укуса насекомых. Тем пациентам, которые уже встречались с такими аллергическими реакциями, мы рекомендуем иметь при себе аптечку. В нее должны входить препараты для оказания неотложной помощи.

Белорусы жалуются на нашествие ос. Особенно страдают дачники-7

Специалисты говорят, что такая активность жалящих насекомых связана с аномально жаркой погодой. Перестанут они тревожить население лишь при отметке ниже 10 градусов.

# Насекомые # общество # Фотофакт

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