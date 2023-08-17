«Мы будем совершенствовать эти материалы». Харитончик о создании инженерных классов в школах Беларуси

Новости Беларуси. Инженерные классы и группы в новом учебном году откроют в 164-х школах Беларуси. В них будут заниматься порядка 2 000 учащихся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О развитии профильного обучения и ранней подготовке кадров сегодня говорили в БНТУ.

Задача программы – сформировать у будущих абитуриентов интерес к технической сфере и познакомить с промышленными гигантами нашей страны. На углубленном уровне школьники будут изучать физику, математику, географию, химию и биологию. Это те предметы, которые необходимы для поступления на технические специальности. Зачисление в такие классы и группы будет проводиться на конкурсной основе. Среди требований – средний балл не ниже семи.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Инженерное дело в нашей стране представлено многими отраслями. Это очень большая сфера, в которой трудятся сотни тысяч людей. И, конечно, сегодня нужно доводить до молодежи, что это очень современное, высокотехнологичное производство, коллективы, с которыми надо познакомиться. И эти профессии станут интересными для них. Совместно с министерством образования подготовлены соответствующее методическое обеспечение, и мы будем обеспечивать сопровождение в течение периода всего обучения. Мы будем совершенствовать эти материалы, будем взаимодействовать, выезжать, приглашать к себе.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Мы планируем через организацию создания классов инженерной направленности делать более раннюю профориентацию среди наших школьников. Для того чтобы они действительно в университеты приходили подготовленными, мотивированными для поступления на инженерно-технические специальности.