В Минске ввели единый проездной. В чём суть и насколько это выгодно?

Новости Беларуси. Пользоваться общественным транспортом в Минске стало еще выгоднее. После многочисленных обсуждений и экономических расчетов в столице ввели единый проездной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Насколько удобен такой вид документа и велика ли экономия, узнавала наш корреспондент Яна Лысякова.

Яны Лысякова, корреспондент:

В Минске ввели единый проездной билет. Документ действует на все виды общественного городского транспорта. Давайте проверим эффективность этой покупки. Маршрут построен, в путь. Единый проездной билет можно приобрести как в кассах метрополитена, так и «Минсктранса».

Проездной можно приобрести на 10, 15 и 30 дней. Мы выбираем самый малый период и отправляемся в путешествие по городу. Начинаем с подземного транспорта. И здесь замечаем: люди активно интересуются у сотрудников о новом документе.