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В Минске ввели единый проездной. В чём суть и насколько это выгодно?

17 августа 2023 17:01
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Новости Беларуси. Пользоваться общественным транспортом в Минске стало еще выгоднее. После многочисленных обсуждений и экономических расчетов в столице ввели единый проездной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Насколько удобен такой вид документа и велика ли экономия, узнавала наш корреспондент Яна Лысякова.

В Минске ввели единый проездной. В чём суть и насколько это выгодно?-1

Яны Лысякова, корреспондент:
В Минске ввели единый проездной билет. Документ действует на все виды общественного городского транспорта. Давайте проверим эффективность этой покупки. Маршрут построен, в путь. Единый проездной билет можно приобрести как в кассах метрополитена, так и «Минсктранса».

В Минске ввели единый проездной. В чём суть и насколько это выгодно?-4

Проездной можно приобрести на 10, 15 и 30 дней. Мы выбираем самый малый период и отправляемся в путешествие по городу. Начинаем с подземного транспорта. И здесь замечаем: люди активно интересуются у сотрудников о новом документе.

В Минске ввели единый проездной. В чём суть и насколько это выгодно?-7

Оксана Баранова:
Я считаю, что для нашего населения это очень удобно и приемлемо. Я сама часто езжу в общественном транспорте, большие пересадки, поэтому это было бы комфортнее, удобнее и экономнее.

Подробнее в видеоматериале.

# Общественный транспорт # общество # Яна Лысякова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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