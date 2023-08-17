Бельский о народном ополчении: мы не должны полагаться на соблюдение международного права нашими соседями

Новости Беларуси. От противостояния современным вызовам и угрозам до защиты семьи и дома. В трудовых коллективах нашел широкий отклик закон о народном ополчении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни вопросы национальной и экономической безопасности активно обсуждают на местах. Сегодня, 17 августа, в диалог с работниками промотрасли включились сенаторы. Так, заместитель председателя Совета Республики Валерий Бельский встретился с коллективом столичного предприятия по выпуску шестерен. Говорили о глобальном – о способности дать отпор с помощью целостной модели обороны Беларуси. И в этом контексте создание народного ополчения должно еще больше укрепить наши позиции.

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы, конечно, рассчитываем на мир. Так и будет. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Если извлекать уроки из Великой Отечественной войны, то мы не должны полагаться на порядочность и ответственность, соблюдение международного права нашими соседями. Они об этом давно уже забыли. И они должны знать, что ущерб, который будет нанесен тем, кто посягнет на нашу землю, окажется для них неприемлем.