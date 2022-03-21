«Осознанно шли на такой шаг». Среди подростков выросло количество преступлений, связанных с наркотиками

Новости Беларуси. К сожалению, не все молодые люди направляют свою энергию в позитивное русло. В 2021 году троекратно возросло количество преступлений среди несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с целью сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в поле зрения милиции попадают подростки, которые ранее не стояли на учете. Среди малолетних нарушителей хорошисты в учебе, а также те, кто посещал профилактические беседы и знал о 328-й статье Уголовного кодекса Беларуси, а также о санкциях, которые она влечет.

Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Множество подростков осознанно шли на такой шаг, чтобы получить некий дополнительный заработок. У нас в текущем году ситуация не сказать, что сильно меняется. Имеет место небольшой рост незаконного оборота наркотиков, в том числе с целью сбыта. Мы активно с этим боремся. Только что одну профилактическую акцию республиканского уровня уже завершили. Сейчас продолжается городская профилактическая акция, будет продолжаться до июня текущего года. Основной целевой аудиторией будут подростки, учащиеся средних специальных учебных заведений. Профилактика опасных интернет-трендов проходит в разных формах, в том числе в сотрудничестве с родительской общественностью. Последние пять лет работает городской родительский институт. Темой последнего собрания также стала профилактика незаконного оборота наркотиков.