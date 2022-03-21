Прямой эфир

Акцент сделали на молодёжь. Какие мероприятия пройдут во время Белорусской недели предпринимательства?

21 марта 2022 16:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране стартовала Белорусская неделя предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент сделали на молодёжь. Какие мероприятия пройдут во время Белорусской недели предпринимательства?-1

Одно из ключевых направлений – развитие молодежных инициатив. В целом участников ожидает довольно насыщенная деловая программа – более 150 мероприятий – это семинары, конференции, обсуждения в формате круглых столов и панельных дискуссий. Диалог будут вести не только о проблемах, с которыми сегодня сталкивается бизнес, но и о путях их решения. Своим опытом поделятся успешные белорусские и зарубежные предприниматели.

Акцент сделали на молодёжь. Какие мероприятия пройдут во время Белорусской недели предпринимательства?-4

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Она уже проходит в седьмой раз. И ее статус – она стала национальной и включена в государственную программу развития предпринимательства «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы. Акцент в этом году мы сделали на молодежь. Будет третий круглый стол, который будет направлен именно на деловую инициативу развития молодежи. Новые точки роста, так как в апреле, в 2022 году мы приступаем к написанию национальной платформы бизнеса Беларуси. Девиз ее раньше был «Будущее бизнеса – это будущее страны», а сегодня мы ставим ее девизом «Будущее молодежи – это будущее бизнеса, будущее страны».

Акцент сделали на молодёжь. Какие мероприятия пройдут во время Белорусской недели предпринимательства?-7

Ключевым событием недели станет IV Республиканский деловой форум. Он пройдет 23 марта в Национальной библиотеке. На участие подали уже более 500 заявок.

# Бизнес в Беларуси # общество # Андрей Копыток # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Лазуткин: какой у них расчёт? Видимо, они ожидают, что Россия остановится на какой-то линии
21 марта 2022 15:58

Андрей Лазуткин: какой у них расчёт? Видимо, они ожидают, что Россия остановится на какой-то линии

В Минске готовятся к строительству новой станции метро. В районе парка Дружбы народов в апреле начнут перекладку сетей
21 марта 2022 15:45

В Минске готовятся к строительству новой станции метро. В районе парка Дружбы народов в апреле начнут перекладку сетей

«Ещё не весь потенциал исчерпан». В Смолевичах прошёл фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны»
21 марта 2022 15:13

«Ещё не весь потенциал исчерпан». В Смолевичах прошёл фестиваль народного творчества «Не стареют душой ветераны»