Акцент сделали на молодёжь. Какие мероприятия пройдут во время Белорусской недели предпринимательства?

Одно из ключевых направлений – развитие молодежных инициатив. В целом участников ожидает довольно насыщенная деловая программа – более 150 мероприятий – это семинары, конференции, обсуждения в формате круглых столов и панельных дискуссий. Диалог будут вести не только о проблемах, с которыми сегодня сталкивается бизнес, но и о путях их решения. Своим опытом поделятся успешные белорусские и зарубежные предприниматели.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Она уже проходит в седьмой раз. И ее статус – она стала национальной и включена в государственную программу развития предпринимательства «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы. Акцент в этом году мы сделали на молодежь. Будет третий круглый стол, который будет направлен именно на деловую инициативу развития молодежи. Новые точки роста, так как в апреле, в 2022 году мы приступаем к написанию национальной платформы бизнеса Беларуси. Девиз ее раньше был «Будущее бизнеса – это будущее страны», а сегодня мы ставим ее девизом «Будущее молодежи – это будущее бизнеса, будущее страны».