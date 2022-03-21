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В Минске готовятся к строительству новой станции метро. В районе парка Дружбы народов в апреле начнут перекладку сетей

21 марта 2022 15:45
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Новости Беларуси. В Минске в районе площади Бангалор идет подготовка к строительству еще одной станции подземки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске готовятся к строительству новой станции метро. В районе парка Дружбы народов в апреле начнут перекладку сетей-1

Со стороны парка Дружбы народов в апреле начнут перекладку сетей под строительство нового участка Зеленолужской линии. Предстоит перенос всех инженерных коммуникаций и освобождение места под монтажно-щитовую камеру для механизированного тоннелепроходческого щита «Алеся». Отсюда комплекс в будущем двинется в сторону станции «Юбилейная».

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути. Подробнее здесь.

# Минское метро # общество # Фотофакт

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