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Минчанин помог задержать закладчика. Парня поймали с поличным

15 марта 2022 14:06
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Новости Беларуси. Минчанин помог задержать наркозакладчика. Горожанин позвонил на линию 102 и рассказал, что около жилого дома молодой человек, вероятно, раскладывает наркотики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На место выехал наряд Департамента охраны.

Минчанин помог задержать закладчика. Парня поймали с поличным-1

До приезда милиции бдительный житель столицы не выпускал с дворовой территории автомобиль такси, в котором хотел уехать подозреваемый. При задержании злоумышленник сопротивлялся и пытался сбежать.

Минчанин помог задержать закладчика. Парня поймали с поличным-4

В вещах 24-летнего парня и его съемной квартире оперативники обнаружили суммарно около 500 грамм мефедрона и оборудование для фасовки.

Минчанин помог задержать закладчика. Парня поймали с поличным-7

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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