Минчанин помог задержать закладчика. Парня поймали с поличным

Новости Беларуси. Минчанин помог задержать наркозакладчика. Горожанин позвонил на линию 102 и рассказал, что около жилого дома молодой человек, вероятно, раскладывает наркотики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На место выехал наряд Департамента охраны.

До приезда милиции бдительный житель столицы не выпускал с дворовой территории автомобиль такси, в котором хотел уехать подозреваемый. При задержании злоумышленник сопротивлялся и пытался сбежать.

В вещах 24-летнего парня и его съемной квартире оперативники обнаружили суммарно около 500 грамм мефедрона и оборудование для фасовки.