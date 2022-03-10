В Минске задержали наркокурьера с более чем 2 кг психотропа

Новости Беларуси. В Минске задержали 33-летнего наркокурьера. У него при себе было более 2 килограммов психотропного вещества. Задержанным оказался житель Несвижа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержали 33-летнего наркокурьера. У него при себе было более 2 килограммов психотропного вещества. Задержанным оказался житель Несвижа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Изъятое вещество правонарушитель планировал распространять через тайники-закладки. Мужчина проработал на виртуальный наркомаркет около двух месяцев. Он фасовал психотроп на мелкие дозы и раскладывал в Минске и Минской области. Возбуждено уголовное дело.