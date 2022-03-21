Андрей Лазуткин: какой у них расчёт? Видимо, они ожидают, что Россия остановится на какой-то линии

Политологи отмечают, что в случае отсутствия решения по нейтральному статусу Украины фактической гарантией безопасности может являться только полное уничтожение украинской военной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, кто сейчас принимает решения в военно-политическом руководстве Украины, как они планируют завершить боевые действия и какой результат прогнозируют в НАТО, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Чтобы немного отдохнуть от военных сводок, давайте сначала посмотрим музыкальную комедию. Поют там, правда, плохо, зато все по делу (подробнее в видеоматериале). Как вы могли заметить, это не женщина, а переодетый и накрашенный мужчина. Говорят, в определенных кругах имеет кличку Люся Карамелька.

И вы спросите, а при чем здесь операция в Украине? Так вот, сегодня этот человек – советник Зеленского по национальной безопасности, выступает на брифингах, зачитывает сводки Минобороны и даже обещает рельсовую войну в Беларуси (подробнее в видеоматериале).

Электрички перекрашивали. Кстати, в самой Беларуси есть удачные примеры рельсовой войны. Так что братья-белорусы, если вы против этой войны, то сделайте то, что у вас всегда получается лучше всего – партизанскую рельсовую войну в самой Беларуси. Подчеркиваю, только на путях переброски российских войск. Андрей Лазуткин:

Это, чтобы вы понимали, кто там успешно воюет против русских. Правда, ходят слухи, что парень служил в Главном управлении разведки. Но ни документов, ни формы мы на нем не видели. Конечно, разведчик должен уметь перевоплощаться, но куда-то он внедрялся не в те круги. Возникает вопрос: если вот это – военно-политическое руководство Украины, и видно, что там собрались лучшие стратеги, как они вообще ведут боевые действия? А при помощи иностранных специалистов, у которых задача не отбиться от русских или сберечь мирное население, а максимально затянуть войну. Поэтому ни армия, ни разведка, ни контрразведка не подчиняются Зеленскому. Их консультируют американские советники, а Зеленский и люди вокруг него делают победную картинку. Андрей Лазуткин:

Но не надо думать, что это дурачки, которые не понимают своего положения. Как минимум американцы, если они готовили наступательную операцию, должны были дать Зеленскому расклад, чего ждать от России в ближайшие годы. Потому что операция против Донецка должна быть не просто так, а в определенное время, не раньше и не позже. Давайте еще раз послушаем этого замечательного советника Зеленского. Вот что он говорил два года назад.

– Если Украина получает […] в НАТО, то тогда мы можем говорить о каких-то сроках прекращения войны?

– Нет, ни о каких сроках прекращения войны мы не будем говорить. Наоборот, это, скорее всего, подтолкнет к крупной военной операции России против Украины, потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию.

– То есть Россия сможет пойти на прямую конфронтацию с НАТО?

– Нет, не НАТО. Они должны это сделать до того, как мы вступим в НАТО, чтобы мы не были интересны НАТО, перестали быть интересны как разваленная территория. С вероятностью 99,9 % наша цена за вступление в НАТО – это большая война с Россией. А если мы не вступим в НАТО, это поглощение Россией в течение 10-12 лет...

– Если поставить чашу на весы, а что лучше в таком случае?

– Конечно, крупная война с Россией и переход в НАТО по результатам победы над Россией. Андрей Лазуткин:

Можно сказать, что он предугадал события. Но, скорее всего, он просто проговаривал ту линию, которую уже тогда просчитали американцы. Что это за победа над Россией? Это же не означает взять Красную площадь. Нет, они планировали свою наступательную операцию в Донецке и Крыму, после которой они возвращают территории, а затем их принимают в НАТО. А какой у них расчет сегодня? Видимо, они ожидают, что Россия сама остановится на какой-то линии, крупных городов не возьмет, потому что не хватит сил, и дальше война будет иметь позиционный характер, как последние восемь лет. Это предполагает, что не будет ни капитуляции, ни переговоров, а будет замороженный конфликт на большой территории. А там, кто знает, каким-то образом Запад сбросит Путина или у России поменяется руководство, или рухнет экономика. Вот это примерно та победа, на которую они сегодня рассчитывают (подробнее в видеоматериале).

Андрей Лазуткин:

А теперь давайте подумаем, за что воюют нацисты? За Зеленского и его друзей-актеров? Нет. У них расчет, что украинское государство в какой-то форме сохранится, и там они уже будут на первых ролях, то есть управлять не только вооруженными силами, а вообще всем. Цена вопроса – это полный контроль над остатками Украины. И если Россия по каким-то причинам не выполнит задачи операции, то есть никакой денацификации не получится, то будет, наоборот, полностью нацистское государство, хуже, чем было, что-то типа ИГИЛа, который заточен только на войну с русскими. Пусть без танков и самолетов, но это будет потенциальный очаг угроз и беженцев, и преступности. И Штатам выгоден такой очаг, потому что он будет отвлекать силы и средства России на много лет. Это даже лучше, чем вариант Афганистана или Казахстана, потому что все рядом. Зритель может спросить: но если эта территория так важна для американцев, почему они сразу ее не взяли в НАТО? Так вот, чтобы поставить ракеты и разместить американские базы, вступать в НАТО не нужно, все это можно сделать по двусторонним договорам, как они и собирались. А вступление в НАТО – это гарантия, что как только вы вернете себе территории, их уже нельзя будет отбить, потому что за вас должен вступиться весь Альянс. Хотя Путин дал понять: любая страна НАТО, которая полезет на Украину, получит как минимум ракетный удар.

Владимир Путин, президент России:

Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств, но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут издаваться угрозы для наших военнослужащих.

Андрей Лазуткин:

Какой может быть минимальный для России вариант? Русские ликвидируют всю военную инфраструктуру под ноль, и ее придется восстанавливать много лет. Для Украины, которой придется еще и отстраивать экономику, это будет нерешаемая задача. То есть если даже какая-то агрессивная власть там останется, ей, образно говоря, вырвут зубы на несколько лет. И в НАТО тоже сидят не дураки. Одно дело – принимать к себе, как они говорят, первую армию Европы, которую уже перестроили под натовский стандарт. А другое дело – страна-пустыня в военном плане, где ничего нет и все военные объекты надо строить с нуля. Такая территория для НАТО не представляет ценности. Даже в Афганистане американцы ничего не строили, кроме гарнизонов для ЧВК, то есть просто создавали сеть опорных точек, и то это было очень дорого. А здесь большая европейская страна, и противник – не талибы, а русские с самым современным оружием. То есть, видимо, вместо Украины будут накачивать оружием Польшу, деньги пойдут туда. И поэтому полякам война против Украины очень выгодна. Думаю, в Варшаве уже открывают шампанское.