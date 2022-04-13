Особо предприимчивые уже заплатили большие штрафы. В Беларуси продолжают следить за ценами на медуслуги

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается контроль над ценами на товары и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны работают мониторинговые группы по выявлению необоснованного роста стоимости продуктов. Особо предприимчивые уже заплатили большие штрафы.

Следят за ценами и в системе здравоохранения. О том, что контроль ценообразования на медицинские услуги будет жестким, заявил заместитель министра. Рост валюты уже не является оправданием, ведь курс существенно снизился. В мониторинге задействованы службы Минздрава, госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К слову, повышение цен на медицинские услуги коснулось, как правило, частного сектора. В государственных учреждениях они остались практически на прежнем уровне. Государство регулирует ценообразование на более чем 60 % медицинских услуг. Весь перечень гарантированных медуслуг остается бесплатным.

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