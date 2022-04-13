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Особо предприимчивые уже заплатили большие штрафы. В Беларуси продолжают следить за ценами на медуслуги

13 апреля 2022 07:29
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается контроль над ценами на товары и услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всех регионах страны работают мониторинговые группы по выявлению необоснованного роста стоимости продуктов. Особо предприимчивые уже заплатили большие штрафы.

Особо предприимчивые уже заплатили большие штрафы. В Беларуси продолжают следить за ценами на медуслуги-1

Следят за ценами и в системе здравоохранения. О том, что контроль ценообразования на медицинские услуги будет жестким, заявил заместитель министра. Рост валюты уже не является оправданием, ведь курс существенно снизился. В мониторинге задействованы службы Минздрава, госконтроля, Министерство антимонопольного регулирования и торговли. К слову, повышение цен на медицинские услуги коснулось, как правило, частного сектора. В государственных учреждениях они остались практически на прежнем уровне. Государство регулирует ценообразование на более чем 60 % медицинских услуг. Весь перечень гарантированных медуслуг остается бесплатным.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Фотофакт

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