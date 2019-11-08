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«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района

08 ноября 2019 16:57
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Новости Беларуси. Жатва-2019 открыла новые имена передовиков. У 188 экипажей намолот 1000 и более тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района-1

При этом среди хлеборобов-тысячников 23 экипажа молодежные. Бесспорным чемпионом стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района. Кстати, именно в там трудятся и лучшие в области животноводы. Руководители региона уверены: особых секретов успеха нет. Надо добросовестно работать, не нарушать технологии и любить свой труд.

«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района-4

Николай Сыщенко, победитель среди старших комбайнеров молодежных экипажей:
Приходим к семи утра, обслуживаем комбайны: продуваем, заправляемся, чистим. Обычно как погода позволяет, пока роса не ляжет. Может быть, и до двенадцати иногда получалось.

«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района-7

Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома:
У наших людей это получается, потому что они очень ответственно относятся к порученному участку. Добавляя каждый год, позволяют себе наращивать объемы производства, объемы реализации, а это, прежде всего, их заработная плата.

«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района-10

Среди достижений агропромышленного комплекса Гомельской области в 2019 году рост выручки. Всего предприятия отрасли экспортировали на 234 миллиона долларов. Молочная продукция местных заводов – любимый и узнаваемый бренд далеко за пределами страны.

«Очень ответственно относятся». Чемпионом жатвы-2019 стал агрокомбинат «Заря» Мозырского района-13

# Сельское хозяйство # общество # Николай Сыщенко # Елена Павлечко # Фотофакт

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