Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

5 сентября 2014-го. Минск. «Президент-отель». Белорусская столица в третий раз становится площадкой для переговоров.

Представители России, Украины и ОБСЕ подписывают первый и важнейший документ. 12 шагов на пути к миру – «Минский протокол» – именно такая формулировка войдет в историю.

– Какие ожидания у вас?

– Мы приехали за миром.

Именно с этого момента Минск и надежда на мир в Украине становятся синонимами, а политические консультации в белорусской столице проходят постоянно.