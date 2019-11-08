Николай Бордюжа: Александр Григорьевич стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки, это огромное количество проблем

5 сентября 2014-го. Минск. «Президент-отель». Белорусская столица в третий раз становится площадкой для переговоров.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
5 сентября 2014-го. Минск. «Президент-отель». Белорусская столица в третий раз становится площадкой для переговоров.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Представители России, Украины и ОБСЕ подписывают первый и важнейший документ. 12 шагов на пути к миру – «Минский протокол» – именно такая формулировка войдет в историю.
– Какие ожидания у вас?
– Мы приехали за миром.
Именно с этого момента Минск и надежда на мир в Украине становятся синонимами, а политические консультации в белорусской столице проходят постоянно.
Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2016 гг.):
Сегодня Беларусь – это площадка, единственная площадка, на которой решаются вопросы войны и мира в Украине. Где идет обсуждение тех очень сложных проблем, которые сами себе украинцы и создали.
И слава богу, что эта площадка предоставлена. И слава богу, что Александр Григорьевич использовал и свой ресурс, и ресурс, кстати, и авторитет Беларуси, не только свой личный. Страны, где не было горячих точек. Страны, где не было межнациональных конфликтов. Страны, которая все эти годы стабильно развивается.
Я думаю, что каждый здравомыслящий человек в Беларуси должен сказать Александру Григорьевичу «спасибо», что он сегодня стремится, чтобы рядом с границами Беларуси не было горячей точки. Потому что горячая точка – это огромное количество проблем для всех соседей.