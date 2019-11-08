«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»

Новости Беларуси. Отдыхать необходимо, а еще лучше с эффектом оздоровления. Это особенно актуально с наступлением холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благо, в Беларуси таких возможностей более чем достаточно. Взять хотя бы отечественные санатории: год от года они пользуются все большей популярностью не только у самих белорусов, но и у зарубежных гостей. Визитная карточка наших здравниц – высокое качество услуг и весьма демократичные цены.

Один из лидеров на этом рынке – санаторий «Ружанский». 8 ноября в гостях студии Новости «24 часа» начальник отдела маркетинга этого дома здоровья Наталья Нашилова. С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек» Сергей Прохоров, СТВ:

«Ружанский» – единственный в стране санаторий, который находится в Беловежской пуще. Скажите, накануне Нового года много желающих приехать к вам в гости? Откуда, как правило, приезжают туристы, чтобы посмотреть в том числе и резиденцию белорусского Деда Мороза? Наталья Нашилова, начальник отдела маркетинга санатория «Ружанский»:

Мы находимся в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. Отдыхающих у нас, конечно, на Новый год всегда много – россияне, немцы, поляки, украинцы.

Новогодняя программа у нас начинается с 24 декабря и заканчивается в середине января. Для отдыхающих мы, кроме экскурсий, прорабатываем различные развлекательные мероприятия. К нам приезжают столичные артисты, мы проводим концерты, конкурсы, игры. Для детей работают аниматоры. С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек». Мы уже много лет над этим работаем, и с каждым годом стараемся его усовершенствовать, чтобы все-таки наши отдыхающие были в восторге от того, что они увидят у нас эту атмосферу новогодней сказки. Кроме резиденции Деда Мороза, мы также для наших отдыхающих организуем иные экскурсии: в Жировичский монастырь, в Брестскую крепость, в замок Сапег, который находится в самом городском поселке Ружаны.

Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей Сергей Прохоров:

Хотелось бы узнать, насколько доступен отдых в вашем санатории, учитывая очень высокий уровень популярности и уровень услуг. Наталья Нашилова:

Отдых в нашем санатории доступный. Мы делаем очень много различных программ и акций для наших отдыхающих. У нас есть акции «СПА-выходные в Ружанском», «Часто болеющий ребенок», групповые заезды (предоставляем скидки). Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей. Туда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, 5-6 процедур входят в эту стоимость. Сергей Прохоров:

В новогодние праздники, наверное, стоит отдельное внимание уделить питанию.

Наталья Нашилова:

Меню готовится из качественных продуктов, которыми славится Брестская область. Оно будет отличаться от обычного ежедневного меню. Некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории Сергей Прохоров:

Сейчас для отдыха доступны самые разные страны, в том числе экзотические. При этом отдых в здравницах не сдает позиции, пользуется высокой популярностью. На ваш взгляд, почему так происходит? Наталья Нашилова:

Я думаю, что некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории. Если просто отдохнуть в санатории, то это будет в два раза дешевле, чем съездить в экзотические страны.