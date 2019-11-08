«У нас все-таки минимальные цены». Рассказываем про плюсы отдыха в санатории «Ружанский»
Новости Беларуси. Отдыхать необходимо, а еще лучше с эффектом оздоровления. Это особенно актуально с наступлением холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благо, в Беларуси таких возможностей более чем достаточно. Взять хотя бы отечественные санатории: год от года они пользуются все большей популярностью не только у самих белорусов, но и у зарубежных гостей. Визитная карточка наших здравниц – высокое качество услуг и весьма демократичные цены.
Один из лидеров на этом рынке – санаторий «Ружанский». 8 ноября в гостях студии Новости «24 часа» начальник отдела маркетинга этого дома здоровья Наталья Нашилова.
С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек»
Сергей Прохоров, СТВ:
«Ружанский» – единственный в стране санаторий, который находится в Беловежской пуще. Скажите, накануне Нового года много желающих приехать к вам в гости? Откуда, как правило, приезжают туристы, чтобы посмотреть в том числе и резиденцию белорусского Деда Мороза?
Наталья Нашилова, начальник отдела маркетинга санатория «Ружанский»:
Мы находимся в Ружанской пуще, которая является сегментом Беловежской пущи. Отдыхающих у нас, конечно, на Новый год всегда много – россияне, немцы, поляки, украинцы.
Новогодняя программа у нас начинается с 24 декабря и заканчивается в середине января. Для отдыхающих мы, кроме экскурсий, прорабатываем различные развлекательные мероприятия. К нам приезжают столичные артисты, мы проводим концерты, конкурсы, игры. Для детей работают аниматоры.
С 31 декабря на 1 января у нас будет проходить «Голубой огонек». Мы уже много лет над этим работаем, и с каждым годом стараемся его усовершенствовать, чтобы все-таки наши отдыхающие были в восторге от того, что они увидят у нас эту атмосферу новогодней сказки.
Кроме резиденции Деда Мороза, мы также для наших отдыхающих организуем иные экскурсии: в Жировичский монастырь, в Брестскую крепость, в замок Сапег, который находится в самом городском поселке Ружаны.
Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей
Сергей Прохоров:
Хотелось бы узнать, насколько доступен отдых в вашем санатории, учитывая очень высокий уровень популярности и уровень услуг.
Наталья Нашилова:
Отдых в нашем санатории доступный. Мы делаем очень много различных программ и акций для наших отдыхающих. У нас есть акции «СПА-выходные в Ружанском», «Часто болеющий ребенок», групповые заезды (предоставляем скидки).
Минимальная стоимость путевки в сутки на одного человека – от 50 рублей. Туда входит проживание, пятиразовое питание, посещение бассейна, тренажерного зала, 5-6 процедур входят в эту стоимость.
Сергей Прохоров:
В новогодние праздники, наверное, стоит отдельное внимание уделить питанию.
Наталья Нашилова:
Меню готовится из качественных продуктов, которыми славится Брестская область. Оно будет отличаться от обычного ежедневного меню.
Некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории
Сергей Прохоров:
Сейчас для отдыха доступны самые разные страны, в том числе экзотические. При этом отдых в здравницах не сдает позиции, пользуется высокой популярностью. На ваш взгляд, почему так происходит?
Наталья Нашилова:
Я думаю, что некорректно сравнивать отдых в экзотических странах и отдых в санатории. Если просто отдохнуть в санатории, то это будет в два раза дешевле, чем съездить в экзотические страны.
Но у нас же можно не только отдохнуть, можно оздоровиться, можно обследоваться.
Сергей Прохоров:
То есть в вашем санатории доступны услуги, что называется, от А до Я. Можно приехать, обследоваться, не дай бог, конечно, найти какие-то недостатки в своем организме и тут же все это исправить.
Наталья Нашилова:
Да, конечно.
Сергей Прохоров:
Допустим, я ваш клиент. Расскажите мне, почему я должен выбрать именно ваш санаторий.
Наталья Нашилова:
Наш санаторий входит в десятку лучших санаториев. Но, по сравнению с другими санаториями, которые по качеству приближаются к нашему, у нас все-таки минимальные цены.