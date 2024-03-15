Основной закон должен развиваться. Как обновлялась Конституция Беларуси?
Первое Всебелорусское народное собрание прошло в октябре 1996 года. Как раз за месяц до принятия второй редакции Конституции. И это неслучайно. К 1996 году противоречия между Президентом и парламентом обострились настолько, что страна вступила в полосу политического кризиса. Дисбаланс власти выливался в бесконечные разговоры и конфликты. Для выхода из этой ситуации в августе 1996 года Александр Лукашенко предлагает провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, превращающих республику из парламентско-президентской в президентскую.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все сегодня потирают руки: доживем до осени. Посмотрим, что будет осенью. Народ на улицу выйдет, народ свергнет Президента. А мы на плечах у этого народа нищего, обездоленного, обедневшего и голодного придем к власти. Так это что, национальные лидеры и герои? Которые сегодня вместо того, чтобы рядом стать с Президентом и работать, чтобы поддержать этих людей, сегодня мыслят о том всплеске, вспышке, социальном взрыве, который может произойти осенью. Не произойдет! Я это гарантирую!
Верховный Совет идею референдума поддержал. Но в ответ вынес на народное обсуждение вопрос о внесении альтернативных изменений в Основной закон. Проще говоря, предложил вообще упразднить пост Президента.
В итоге на второй республиканский референдум были вынесены два проекта Конституции. Семь вопросов, три из которых предлагал Верховный Совет, четыре – Александр Лукашенко. В результате голосования предложенный Президентом вариант поддержали 70,5 % от общего числа избирателей, за проект Верховного Совета – 7,9 %.
Юрий Воскресенский, политолог:
Белорусы не будут спрашивать и тогда не спрашивали, хотел Верховный Совет 13-го созыва каких-то перемен или не хотел. Белорусы их хотели, поэтому они поддержали Президента Лукашенко. А сейчас они хотели обновления, поэтому они опять поддержали Президента Лукашенко и Конституционную комиссию, проголосовав с таким поразительным и вдохновляющим результатом на республиканском референдуме.
Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х – подробности здесь.
Необходимость конституционных преобразований – запрос общества и времени. Основной свод законов любой страны должен развиваться. Вот вам весомый аргумент: в мире практически не осталось Конституций в первоначальной редакции. Разрабатывать предложения по изменению Основного закона Беларуси в начале 2021 года было поручено Конституционной комиссии, в состав которой вошли 36 человек: от общественников до парламентариев. И такой широкий круг специалистов оказался большим плюсом.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики 7-го созыва Национального собрания Беларуси:
Дискуссий было много, дискуссии были аргументированные, конструктивные, зачастую эмоциональные.
Юрий Воскресенский:
Каждую поправку буквально приходилось пережевывать, высказывать свое мнение, вступать в полемику. То есть чем-то работа Конституционной комиссии напоминала работу активного парламента.
Подробности в видео.