Основной закон должен развиваться. Как обновлялась Конституция Беларуси?

Первое Всебелорусское народное собрание прошло в октябре 1996 года. Как раз за месяц до принятия второй редакции Конституции. И это неслучайно. К 1996 году противоречия между Президентом и парламентом обострились настолько, что страна вступила в полосу политического кризиса. Дисбаланс власти выливался в бесконечные разговоры и конфликты. Для выхода из этой ситуации в августе 1996 года Александр Лукашенко предлагает провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, превращающих республику из парламентско-президентской в президентскую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все сегодня потирают руки: доживем до осени. Посмотрим, что будет осенью. Народ на улицу выйдет, народ свергнет Президента. А мы на плечах у этого народа нищего, обездоленного, обедневшего и голодного придем к власти. Так это что, национальные лидеры и герои? Которые сегодня вместо того, чтобы рядом стать с Президентом и работать, чтобы поддержать этих людей, сегодня мыслят о том всплеске, вспышке, социальном взрыве, который может произойти осенью. Не произойдет! Я это гарантирую!

Верховный Совет идею референдума поддержал. Но в ответ вынес на народное обсуждение вопрос о внесении альтернативных изменений в Основной закон. Проще говоря, предложил вообще упразднить пост Президента.

В итоге на второй республиканский референдум были вынесены два проекта Конституции. Семь вопросов, три из которых предлагал Верховный Совет, четыре – Александр Лукашенко. В результате голосования предложенный Президентом вариант поддержали 70,5 % от общего числа избирателей, за проект Верховного Совета – 7,9 %.