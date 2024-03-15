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Побывали в Доме печати и посмотрели, как создают Конституцию

15 марта 2024 20:21
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Это офсетный цех Дома печати. Именно здесь все изменения в Конституцию переносились на реальные страницы. Несколько из них вот так вмещаются на одном огромном листе. Небольшой такой технический момент. Чтобы было все четко, размер в размер, специалист «подгоняет» под утвержденные стандарты. 

Побывали в Доме печати и посмотрели, как создают Конституцию-1

Артем Каллаур, печатник плоской печати офсетного цеха Белорусского Дома печати:
Выставляю краску, измеряю, у нас специальный прибор для этого. Мы задаем номер шкалы, размер шкалы. Каждое поле она измеряет и показывает плотность краски.

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х – подробности здесь.

На первый взгляд покажется, что все легко и техника в такой работе – определяющее звено. Но профессионала никто не заменит.

Побывали в Доме печати и посмотрели, как создают Конституцию-4

А это переплетный цех Дома печати.  По сути дела, «сборочный» цех всего производства. Именно здесь экземпляры нашей обновленной Конституции заворачивают в презентабельную упаковку. 

«Названные нормы не вписываются в ультрамодные правовые тенденции». Лукашенко о положениях обновленной Конституции – подробности здесь.

Побывали в Доме печати и посмотрели, как создают Конституцию-7

Проголосовав за изменения в Конституцию, сказав уверено общее «да», белорусы наглядно подтвердили, что заинтересованы в успешном развитии своей родной Беларуси, в укреплении национальной безопасности.  Ведь очевидно же, будущее страны – в руках каждого из нас. А это крепкие и надежные руки.

Подробности в видео.

# Конституция # общество # Виктория Ходосок

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