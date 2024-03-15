Побывали в Доме печати и посмотрели, как создают Конституцию

Это офсетный цех Дома печати. Именно здесь все изменения в Конституцию переносились на реальные страницы. Несколько из них вот так вмещаются на одном огромном листе. Небольшой такой технический момент. Чтобы было все четко, размер в размер, специалист «подгоняет» под утвержденные стандарты.

Артем Каллаур, печатник плоской печати офсетного цеха Белорусского Дома печати:

Выставляю краску, измеряю, у нас специальный прибор для этого. Мы задаем номер шкалы, размер шкалы. Каждое поле она измеряет и показывает плотность краски.

Как создавалась первая Конституция Беларуси? Рассказываем о непростом периоде в 90-х – подробности здесь.

На первый взгляд покажется, что все легко и техника в такой работе – определяющее звено. Но профессионала никто не заменит.